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يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ اليوم 17-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا | ZAMALEK مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ اليوم 17-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا | ZAMALEK مباشر، ينتظر عشاق الكرة العربية، وخاصة الكرة المصرية، مباراة قوية بين الزمالك والسوداني المريخ مساء اليوم الجمعة 17 فبراير، على ملعب الشهداء ببنينا، لحصاء فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة المريخ السوداني ضد الزمالك على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

ولم يظهر الزمالك بالمستوى المطلوب منه في مباراته الأولى بدوري الأبطال، حيث سقط في فخ الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، ليبقى في المركز الثالث في جدول الترتيب دون أي نقاط.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 


أنهى الفارس الأبيض استعداداته لهذه المباراة القوية بتركيز عالٍ وبصوت عالٍ، حيث يريد اليوم تحقيق النصر من أجل العودة إلى الوطن بكامل النقاط ليعود مجددًا إلى المنافسة بقوة للتأهل للدور التالي.

وفي السياق ذاته، سقط المريخ السوداني في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى، ليبقى في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.

واليوم يتطلع المنتخب السوداني إلى تصحيح المسار لوقف نزيف النقاط وجني أول نقاط كاملة، لذلك سيحاول القتال بضراوة لاستغلال عامل الأرض والجمهور للحصول على ما يريد.
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