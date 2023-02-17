أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر الحبوب خلال أسبوع

قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف يوم الجمعة إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع.

وسمحت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوصل إليها في يوليو تموز بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية حاصرتها روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وتم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما إضافية في نوفمبر تشرين الثاني، ومن المقرر أن يحل موعد تجديده في مارس آذار. لكن روسيا أشارت إلى استيائها من بعض جوانب الاتفاق وطلبت رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية.

وأضاف فاسكوف في مؤتمر يركز على الحبوب "المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون أسبوع وعندها سنفهم مواقف جميع الأطراف... وأعتقد أن المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر".

وأشار، دون إسهاب، إلى أن ضغوطا تمارس على روسيا ليس فقط لتوافق على تمديد الممر لكن أيضا لتحسين الطريقة التي يعمل بها.

وقال فاسكوف "نرى أن العدو بدأ في طرح شروط جديدة. ندرك أن الأمر سيكون صعبا كما كان في نوفمبر".

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2022 و2023، الذي يمتد حتى يونيو حزيران، بنسبة 29 بالمئة إلى 29.2 مليون طن في الفترة حتى 13 فبراير شباط بسبب تراجع الحصاد والصعوبات اللوجستية نتيجة الغزو الروسي.