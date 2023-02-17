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ماتش ZAMALEK اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنظيره المريخ السوداني، في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب "شهداء بنينا"، في مدينة بني غازي الليبية.

ويعود السبب في إقامة المباراة بين الزمالك والمريخ في ليبيا، حيث لا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

الزمالك يدخل المباراة بعد أن واجه فريق شباب بلوزداد الجزائرى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، مساء غد الجمعة، 17 فبراير 2023.

ملعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "شهداء بنينا"، في ليبيا.

توقيت مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

معلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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مجموعة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السوداني.

تشكيل مباراة الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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