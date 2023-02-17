ads

الزمالك يونايتد مباشر يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مواجهات الأندية المصرية والسودانية دائمًا ما تكون مثيرة، وهكذا سيكون الحال بلا شك عندما يلتقي الزمالك مع المريخ في ثاني مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

"ديربي وادي النيل" سيقام بعيدًا عن النهر التاريخي، وتحديدًا في ملعب الشهداء بليبيا، وذلك لعدم استيفاء ملعب المريخ للمواصفات المطلوبة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستقبال المباريات على أرضه.

وبالنسبة لكلا الفريقين، فإن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بعد خسارة كليهما في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، بنفس النتيجة 0-1.

وكان الزمالك قد نجح في استرداد عافيته بعض الشيء خلال الأيام الماضية قبل مباراة المريخ بعد الفوز على سموحة بثلاثية في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير، سيتم استعراض معلق مباراة الزمالك والمريخ، فضلا عن القناة الناقلة للمباراة المرتقبة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023
قناة "بي إن سبورتس" هي الناقلة الحصري لمباريات دور المجموعات وما يليه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وستأتي مباراة الزمالك والمريخ عبر شاشتها كما جرت العادة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

وسيكون ديربي وادي النيل عبر قناة beIN Sports HD 4 المخصصة لنقل مباريات دوري الأبطال.

معلق مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023
أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" أن المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي هو من سيقوم بالتعليق على مجريات مباراة الزمالك والمريخ.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023؟
يمكن متابعة مباراة الزمالك والمريخ عبر البث المباشر بالفيديو على الإنترنت بوسيلتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023
تقام مباراة الزمالك والمريخ عصر يوم الجمعة الموافق 17 فبراير/ شباط بملعب الشهداء في ليبيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسودان والرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

الزمالك الزمالك أمام المريخ الزمالك ضد المريخ الزمالك ضد المريخ مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والمريخ الزمالك والمريخ بث مباشر الزمالك والمريخ مباشر أهداف مباراة الزمالك والمريخ المريخ بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والمريخ بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ تشكيل مباراة الزمالك أمام المريخ ماتش الزمالك والمريخ مباراة الزمالك والمريخ مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد المريخ مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والمريخ مواجهات الزمالك والمريخ موعد مباراة الزمالك والمريخ نتيجة مباراة الزمالك والمريخ

الأكثر قراءة

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. Yalla Shoot

بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والتعاون اليوم بجودة عالية HD دون تقطيع || مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي | Shahid VIP

مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

‎عاجل.. الزمالك يتعثر أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا‎

الزمالك بث مباشر: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت