الزمالك يونايتد مباشر يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

مواجهات الأندية المصرية والسودانية دائمًا ما تكون مثيرة، وهكذا سيكون الحال بلا شك عندما يلتقي الزمالك مع المريخ في ثاني مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

"ديربي وادي النيل" سيقام بعيدًا عن النهر التاريخي، وتحديدًا في ملعب الشهداء بليبيا، وذلك لعدم استيفاء ملعب المريخ للمواصفات المطلوبة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستقبال المباريات على أرضه.

وبالنسبة لكلا الفريقين، فإن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بعد خسارة كليهما في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، بنفس النتيجة 0-1.

وكان الزمالك قد نجح في استرداد عافيته بعض الشيء خلال الأيام الماضية قبل مباراة المريخ بعد الفوز على سموحة بثلاثية في الدوري المصري.

وفي هذا التقرير، سيتم استعراض معلق مباراة الزمالك والمريخ، فضلا عن القناة الناقلة للمباراة المرتقبة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

قناة "بي إن سبورتس" هي الناقلة الحصري لمباريات دور المجموعات وما يليه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وستأتي مباراة الزمالك والمريخ عبر شاشتها كما جرت العادة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

وسيكون ديربي وادي النيل عبر قناة beIN Sports HD 4 المخصصة لنقل مباريات دوري الأبطال.

معلق مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" أن المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي هو من سيقوم بالتعليق على مجريات مباراة الزمالك والمريخ.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يمكن متابعة مباراة الزمالك والمريخ عبر البث المباشر بالفيديو على الإنترنت بوسيلتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

تقام مباراة الزمالك والمريخ عصر يوم الجمعة الموافق 17 فبراير/ شباط بملعب الشهداء في ليبيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسودان والرابعة مساءً بتوقيت السعودية.