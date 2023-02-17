مباراة نادي الزمالك اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ اليوم Youtube | يلا شوت ZAMALEK

يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره الزمالك، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، وتقام على ملعب شهداء بنينا الدولي في ليبيا، وتذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 4 HD، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

الزمالك والمريخ السوداني يلتقيان للمرة الثانية تاريخيًا

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الزمالك والمريخ السوداني، فإن الفريقين التقيا مرة واحدة تاريخيًا، ولم تكن ضمن منافسات البطولات الإفريقية.

وجاءت المواجهة الوحيدة بين الزمالك والمريخ السوداني، في إطار تصفيات البطولة العربية للأندية، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأقيم اللقاء عام 2000.



مباراة الزمالك والمريخ السوداني عام 2000

وتعتبر مباراة الزمالك والمريخ السوداني، التي ستنطلق بحلول الثالثة عصر اليوم الجمعة، المواجهة الإفريقية الأولى بين الفريقين، في تاريخ مشاركاتهما في البطولة الإفريقية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تشكيل الزمالك لمواجهة المريخ السوداني، والذي جاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

في خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى وعبد الله جمعه وعمر جابر وحمزة المثلوثي وعمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.