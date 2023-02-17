القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني والتشكيل

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الزمالك والمريخ
الزمالك والمريخ

مباراة الزمالك والمريخ السوداني، يخوض الزمالك المصري مباراة مهمة عصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023، أمام نظيره المريخ السوداني، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في لبيبا.

مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وترصد بوابة الفجر لقرائها أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك والمريخ السوداني والقنوا الناقلة بالترددات والموعد والشكيل وحكم اللقاء من خلال السطور التالية، في خدمة مقدمة لمتابعينا الكرام على مدار الساعة.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت الثاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة في الإمارات، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

تشكيل مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك لمواجهة المريخ

المرمى: عواد.

الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد جعفر.

الهجوم: سيد عبدالله وشيكا وزيزو.

تشكيل المريخ السوداني لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: مصطفى كرشوم- صلاح نمر- حمزة داوود.

خط الوسط: أليكس التاج- يعقوب ماتيوس- كوتيلو- مازن محمدين.

خط الهجوم: رمضان عجب- باولو سيرجيو- بريان إدينسون.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا عن نقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني إلى جانب إمكانية مشاهدة القنوا عبر قناة ليبيا الرياضية المفتوحة.

تردد قناة ليبيا الرياضية اللمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة ARENA SPORT الناقلة لمبارة الزمالك ضد المريخ

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة ETV الأثيوبية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بث مباشر

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

ومني الزمالك بهزيمة قاسية على أرضه في أولا مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا من شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي لعبت على اساد القاهرة الدولي وانهت بهدف دون رد لصالح الضيوف.

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