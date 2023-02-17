الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض بضغط من قطاع التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة على انخفاض إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل أثر التراجع الحاد في وول ستريت، إلا أن الخسائر جاءت محدودة بعدما عزز ضعف الين التوقعات بارتفاع أرباح الشركات المحلية.

وأنهى المؤشر نيكي التداولات على هبوط 0.66 بالمئة إلى 27513.13 نقطة. وسجل خسارة أسبوعية 0.57 بالمئة.

كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 1991.93 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين ونصف في الجلسة السابقة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.25 بالمئة.

وأنهت وول ستريت تعاملات ليل الخميس على انخفاض حاد بعد بيانات تضخم قوية بشكل غير متوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما زاد من المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وقادت البيانات الاقتصادية القوية الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين في ستة أسابيع.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 2.19 بالمئة وتسبب في أكبر ضغط نزولي للمؤشر نيكي، تلاه سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بتراجع 1.7 بالمئة. ونزل سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف 3.95 بالمئة.