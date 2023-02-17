بث مباشر مباراة الزمالك اليوم: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني اليوم بث مباشر يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلعب المريخ على أرضه أمام نادي الزمالك على استاد شهداء فبراير يوم الجمعة 17 فبراير 2023، الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريقان ضد بعضهما البعض، ولم يخسر المريخ السودان في 7 من آخر 8 مباريات على أرضه في دوري أبطال إفريقيا CAF.
 

لم يخسر الزمالك في 6 من آخر 7 مباريات (CAF دوري الأبطال)، وسجل الزمالك أقل من 2.5 هدف في آخر 3 مباريات خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا CAF.

في المتوسط ​​، تلقى نادي الزمالك 0.40 هدفًا في آخر مبارياته بدوري أبطال إفريقيا CAF، وكان المريخ قد سدد مرة واحدة فقط على المرمى وكان سيتعرض لمزيد من الضرر لولا الحارس محمد مصطفى الذي تصدى 3 مرات.

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني اليوم بث مباشر

سيحاولون الآن الاستمتاع بالحيوية في 17 فبراير عندما يستضيفون الزمالك في أم درمان، السودان في مباراة ستشكل السباق إلى مرحلة المجموعات من التصفيات التمهيدية.

الزمالك لم يسير الأمور كما كان مقررا للزمالك في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا CAF عندما استضاف بلوزداد الجزائري.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

حتى مع الدعم الهائل في الداخل، خسر الزمالك بفارق ضئيل أمام الزوار. يسافرون الآن إلى السودان لمواجهة المريخ، الفريق الذي سيطر عليه الترجي التونسي في مباراته الأولى في دور المجموعات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الزمالك ضد المنتخب السوداني، وبالنظر إلى سيطرة الفريق المصري على المباراة الافتتاحية، نتوقع منهم أن يقدموا مواجهة قوية أمام المريخ في هذه المباراة.

مشاهدة ماتش الزمالك والمريخ اليوم بث مباشر يلا شوت

استحوذ الزمال على 54٪ من الكرة وسدد تسديدتين على المرمى في المباراة الأولى.

سيتدفق مشجعو كرة القدم إلى ملعب WE المريح في أم درمان بالسودان لمشاهدة أول لقاء على الإطلاق بين منتخب بلادهم وبطل دوري أبطال إفريقيا CAF السابق. لدينا التفاصيل وكذلك تحليل متعمق للمباراة القادمة.

وجاء المريخ في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد، حيث يستضيف النادي السوداني الفرسان البيض في الدور الثاني.

أطلق الزمالك تشكيلته في CAF دوري الأبطال هذا الموسم وفشل في التعاقدات في يناير، وقدم الفرسان البيض عددًا من الإضافات المهمة لتشكيلتهم الشهر الماضي في نافذة الانتقالات في يناير.

الزمالك الزمالك أمام المريخ الزمالك ضد المريخ الزمالك ضد المريخ مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والمريخ الزمالك والمريخ بث مباشر الزمالك والمريخ مباشر أهداف مباراة الزمالك والمريخ المريخ بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والمريخ بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ تشكيل مباراة الزمالك أمام المريخ ماتش الزمالك والمريخ مباراة الزمالك والمريخ مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد المريخ مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والمريخ مواجهات الزمالك والمريخ موعد مباراة الزمالك والمريخ نتيجة مباراة الزمالك والمريخ

الأكثر قراءة

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. Yalla Shoot

بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والتعاون اليوم بجودة عالية HD دون تقطيع || مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي | Shahid VIP

مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

‎عاجل.. الزمالك يتعثر أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا‎

الزمالك بث مباشر: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت