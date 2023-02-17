بث مباشر مباراة الزمالك اليوم: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني اليوم بث مباشر يلا شوت

تنطلق مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلعب المريخ على أرضه أمام نادي الزمالك على استاد شهداء فبراير يوم الجمعة 17 فبراير 2023، الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريقان ضد بعضهما البعض، ولم يخسر المريخ السودان في 7 من آخر 8 مباريات على أرضه في دوري أبطال إفريقيا CAF.



لم يخسر الزمالك في 6 من آخر 7 مباريات (CAF دوري الأبطال)، وسجل الزمالك أقل من 2.5 هدف في آخر 3 مباريات خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا CAF.

في المتوسط ​​، تلقى نادي الزمالك 0.40 هدفًا في آخر مبارياته بدوري أبطال إفريقيا CAF، وكان المريخ قد سدد مرة واحدة فقط على المرمى وكان سيتعرض لمزيد من الضرر لولا الحارس محمد مصطفى الذي تصدى 3 مرات.

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سيحاولون الآن الاستمتاع بالحيوية في 17 فبراير عندما يستضيفون الزمالك في أم درمان، السودان في مباراة ستشكل السباق إلى مرحلة المجموعات من التصفيات التمهيدية.

الزمالك لم يسير الأمور كما كان مقررا للزمالك في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا CAF عندما استضاف بلوزداد الجزائري.

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حتى مع الدعم الهائل في الداخل، خسر الزمالك بفارق ضئيل أمام الزوار. يسافرون الآن إلى السودان لمواجهة المريخ، الفريق الذي سيطر عليه الترجي التونسي في مباراته الأولى في دور المجموعات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الزمالك ضد المنتخب السوداني، وبالنظر إلى سيطرة الفريق المصري على المباراة الافتتاحية، نتوقع منهم أن يقدموا مواجهة قوية أمام المريخ في هذه المباراة.

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استحوذ الزمال على 54٪ من الكرة وسدد تسديدتين على المرمى في المباراة الأولى.

سيتدفق مشجعو كرة القدم إلى ملعب WE المريح في أم درمان بالسودان لمشاهدة أول لقاء على الإطلاق بين منتخب بلادهم وبطل دوري أبطال إفريقيا CAF السابق. لدينا التفاصيل وكذلك تحليل متعمق للمباراة القادمة.

وجاء المريخ في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك والترجي التونسي وشباب بلوزداد، حيث يستضيف النادي السوداني الفرسان البيض في الدور الثاني.

أطلق الزمالك تشكيلته في CAF دوري الأبطال هذا الموسم وفشل في التعاقدات في يناير، وقدم الفرسان البيض عددًا من الإضافات المهمة لتشكيلتهم الشهر الماضي في نافذة الانتقالات في يناير.