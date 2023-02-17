عاجل.. لحظة بلحظة بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ كورة اون لاين kora online يلا شوت مشاهدة مباريات الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ كورة اون لاين kora online يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، والمقامة على أرضية ملعب الشهداء بنينا في ليبيا وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

لحظة بلحظة بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ كورة اون لاين

دخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار "لا خيار سوى الفوز" لتجنب الحسابات المعقدة، حيث انهزم بين جمهوره فريق شباب بلوزداد على أرضه أمام الجزائر في الجولة الأولى، ولم تستجب الكرة وفشل المريخ السوداني. ليهزم الترجي (1-0) في بليدز ويلعب الزمالك والمريخ السوداني في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم فريق الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام المريخ السوداني بهدف تحقيق الانتصار، وذلك لتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

ينطلق اللقاء بين الزمالك المصري والمريخ السوداني على أرض ملعب الشهداء بنينا عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتالثة بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات - دبي - أبوظبي.

الزمالك ضد المريخ

kora online يلا شوت مشاهدة مباريات الزمالك اليوم بث مباشر دون تقطيع

وعلى الجانب الآخر، يبحث فريق المريخ السوداني صاحب الضيافة في مباراة اليوم هو الآخر عن تحقيق الانتصار، بعد هزيمته بهدف دون رد أمام فريق الترجي التونسي في الجولة الأولى. ويتصدر فريق الترجي التونسي رفقة فريق شباب بلوزداد الجزائري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يتواجد الزمالك والمريخ في المركزين الثالث والرابع دون نقاط التقى الزمالك مع الأندية السودانية في 14 مباراة ضمن البطولات الأفريقية، لكنه لم يلعب مع المريخ رسميا على المستوى القاري. ولعب الزمالك مباراة وحيدة أمام المريخ السوداني في البطولة العربية، وانتهت بفوز الأبيض 2/1.

موعد المباراة:

4:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:0 مساءًا بتوقيت مصر.

4:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:0 مساءًا بتوقيت العراق.

3:0 مساءًا بتوقيت السودان.

4:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

3:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

2:0 مساءًا بتوقيت تونس.

2:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

1:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

5:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

4:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

5:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

4:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

4:0 مساءًا بتوقيت قطر.

1:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

4:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

1:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.