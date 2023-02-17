تشكيل ايسترن كومباني والسكة الحديد بالجولة 18 بدورى القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة ايسترن كومباني مع فريق السكة الحديد على ملعب نادي ايسترن كومباني ضمن فعاليات الجولة ال18 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني.



يدخل فريق ايسترن كومباني بقيادة ابو بكر فوده بتشكيل يتكون من..



سعيد فتحي، احمد صابر، عمر زعفان، علي العربي، خالد الحسيني، مصطفى حجاب الحسيني طه،اسماعيل اشرف،محمد شيكا محمد سيد، محمود عبد العاطي.



ويتواجد في البدلاء..



أحمد بوسكا، أحمد الاعصر ، وليد موهبه، أحمد تمساح، اسامه كاجو، حسام عبد الواحد،محمد عادل القرش، احمد طارق، عبد الخالق عبد الرحمن.



بينما يدخل فريق السكه الحديد اللقاء بقيادة امير عزمي مجاهد بتشكيل يتكون من.

عبد الكافي رجب وأحمد أيمن ومصطفى عبد الوهاب وطارق مصيلحي وطارق وطني وشوقي فتحي وامير حجازي، وسيرياك، احمد لالا، محمود كلشط، أحمد شرويده.



ويتواجد في البدلاء ابراهيم شعللها، عبدالله بيكا، عبد الله النادي، عبد الله ناصر، ديجو كالديرون،سامى عبد الستار، احمد الشحات،

عمر صلاح، رضا الويشي.



ويدير اللقاء الحكم محمد قطب حكم ساحة ويعاونه عبد الله محمد مساعد أول ومحمد الرمادي مساعد ثاني وميلودى محمد حكم رابع.