بث مباشر مباراة الزمالك 365.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

365 بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت

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بث مباشر مباراة الزمالك 365

بعد هزيمة الزمالك، يوم الجمعة الماضي، أمام شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1 - 0 وهو الهدف الذي سجله اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، يحاول الفارس الأبيض اليوم، تحسين وضعه لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002 وهو ما يزيد من حجم المسؤولية على لاعبي الزمالك، ونقدم رابط بث مباشر مباراة الزمالك 365.

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ويخوض الزمالك مباراته اليوم، الجمعة 17 فبراير، أمام المريخ السوادني، بقيادة البرتغالي فيريرا، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية،بث مباشر مباراة الزمالك 365 وتنطلق صافرة بداية المباراة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، والساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والرابعة عصرًا بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني مجانًا

ويُمكن لكي محبي الساحرة المستديرة وعشاق الفارس الأبيض مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت التي تُقام اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، من خلال متابعة قنوات beIN Sports التي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية، وتنقل احداث المباراة مجانًا.

مواعيد مباريات الزمالك الفترة المقبلة

- اليوم الجمعة 17 فبراير يواجه المريخ السوداني في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

- الإثنين 20 فبراير يستضيف الزمالك سيراميكا في الدوري المصري.

- الجمعة 25 فبراير يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

- الجمعة 3 مارس يواجه الزمالك ضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

- الثلاثاء 7 مارس يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في أبطال إفريقيا.

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تغلب على الزمالك أربع مباريات وخسر واحدة وتعادل في اثنتين، ويغيب الزمالك عن ثنائي الدفاع الأساسي أحمد فتوح ومصطفى الزنار بسبب الإصابة عندما يلتقي المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

سيواجه البلانكوس نظيرهم السوداني في ليبيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في البطولة المرموقة.

أعلن جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك، عن إختبار فريقه للمريخ في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء دون فتوح (29 عاما)، والزناري (23 عاما) الذي غاب أيضا عن فوز الإثنين بالدوري 3-1 على سموحة بسبب إصابات عضلية.