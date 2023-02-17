مباراة الزمالك يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر

يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن

مباراة الزمالك يلا كورة بث مباشر اليوم ضمن إطار دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات ونقدم لكم البث المباشر لمباراة المريخ السوداني ومباراة الزمالك المصري اليوم الجمعة 17-2 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، في وقت تقام فيه مباراتان للبطولة. حساب نفس البطولة.

مباراة الزمالك يلا كورة بث مباشر

وتقام مباراة الزمالك يلا كورة بث مباشر، الزمالك والمريخ بث مباشر، على ملعب الشهداء بليبيا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، والمرة الرابعة بمكة المكرمة. والسعودية والكويت وقطر والبحرين والعراق ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر.

اضغط هنا علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ لمتابعة البث

يدخل لاعبي نادي الزمالك بعزيمة الفوز لتعويض هزيمة الجولة الأولى ضد شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، حيث يأمل إلى مصالحة جماهير الفريق الأبيض وإسعادهم، بعد إخفاق البداية والهزيمة الأولى.

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر

وقد قرر البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك، الدفع بالظهير الايسر محمد عبد الشافي، ضد المريخ السوداني، بعد أن ظهر بمستوى جيد مع الفارس الابيض منذ مشاركته بعد ابتعاد أحمد فتوح لأسباب فنية.

ومن المحتمل أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من: الحارس صبحى، وحمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبد الشافي، دونجا، عمرو السيسي، سيف جعفر، سيد نيمار، زيزو، والجزيرى.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد المريخ

المدير الفني لفريق المريخ ريكاردو، أكد أهمية مباراته ضد الزمالك خصوصا بعد خسارة كل منهما في الجولة الأولى، موضحا أن نظيره البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الأبيض، مميز وصاحب خبرات كبيرة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بث مباشر ، مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر تُنقل عبر القناة الناقلة حصريا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قناة بى ان سبورت beIN Sports HD 4 ويعلق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي وأيضا تنقل مباراة الزمالك يلا كورة بث مباشر.

عاد الظهير الأيمن عمر جابر إلى تشكيلة الفريق لمباراة الجمعة، بعد غيابه أمام سموحة بسبب الإصابة.

وتلقى عملاق القاهرة ضربة قوية بعد خسارته 1-0 أمام الجزائري بلوزداد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة باستاد القاهرة الدولي الجمعة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب المريخ والترجي التونسي وبلوزداد الجزائري.

وتأهل المريخ الفريق المضيف لدوري أبطال إفريقيا 2022/23 بفوزه على أرتا سولار من جيبوتي بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين ثم الفوز بهدف خارج الأرض على الأهلي طرابلس.

اضغط هنا علي بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ لمشاهدة البث

المريخ لم يتجاوز دور المجموعات منذ 2016. يواجهون الآن فريق الزمالك الذي يتوقع، تحت إدارة جيسوالدو فيريرا، أن يتعمق في هذه البطولة بعد فوزه على الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.