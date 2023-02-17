تعرف على حكم صيام 27 رجب ومدى جوازه

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صيام 27 رجب
صيام 27 رجب

صيام 27 رجب، يسأل المسلمون في كل بقاع العالم عن حكم صيام 27 رجب الذي يوافق يوم غد السبت، حيث يحتفل المسلمون مساء اليوم بذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى الطيبة العطرة التي محى الله سبحانه وتعالى حزن نبيه محمد "ص" بعد عام الحزن الذي فقد فيه عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة.

صيام 27 رجب

ويحرص الكثيرون عن صيام 27 رجب من كل عام، من أجل الفوز بفضائل ذلك اليوم والشهر ككل، الذي يعتبر واحدا من الأشهر الحرم، التي يستحب أن تكثر فيها الأعمال الصالحة ولعل أبرزها الصيام.

فضل صيام 27 رجب

وصيام 27 رجب كما أجمع كثيرون من حكماء وعلماء الأمة له فضل كبير، وذلك نظرا لأهمية اليوم الذي شهد أحداثا كبرى لها عظيم الأثر في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام التي يستحب أن يكثر العبد فيه من الطاعات والتقرب إلى الله.

موعد صيام 27 رجب

ويوافق صيام 27 رجب غدًا السبت حيث تبدأ تلك الليلة الطيبة العطرة من مغرب اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 وحتى فجر الغد، لتثار حالة من الجدل حول مدى أحقية وحكم وجواز الصيام غد السبت، لما ورد من نهي عن صيام يوم السبت والذي جاء في حديث عبدالله بن بسر عن النبي "ص" أنه قال: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ".

حكم صيام 27 رجب

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام 27 رجب الذي يوافق يوم غد السبت 18 فبراير 2023، موضحة أن الليلة تبدأ من مغرب اليوم الجمعة، مؤكدة جواز صيام 27 رجب داعية من استطاع إلى الصيام يوم الأحد مع السبت.

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