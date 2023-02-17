مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر كورة لايف

كورة 365 بث مباشر مباراة النصر والتعاون، مشاهدة مباراة النصر كورة لايف في دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط بث لمشاهدة اللقاء المنتظر بين الاثنين. فرق النصر والتعاون.

يريد نادي النصر تحقيق نصر جديد من أجل العودة إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بينما يريد التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، لتحقيق مركز جيد في البطولة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي التعاون اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة إلى الصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي التعاون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة ذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، كورة 365 بث مباشر مباراة النصر والتعاون.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد التعاون اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية وكورة 365 بث مباشر مباراة النصر والتعاون، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة النصر كورة لايف

ويستضيف مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مرسول بارك، ويمكن مشاهدة مباراة النصر كورة لايف .

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان.

في خط الوسط الارتكاز: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو.

في خط الوسط المهاجم: ماشاريبوف، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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التشكيل المتوقع لـ “التعاون”

حراسة المرمى: مايلسون دوس سانتوس

في خط الدفاع: عون السلولي- ماركو أركاليني- حسن كادش – سعد الناصر

في خط الوسط: ألفارو ميدران – أشرف المهداوي- فهد الرشيدي- أليخاندرو روميرو- سميحان النابت

في خط الهجوم: ليندر توومبا.

مشاهدة مباراة النصر كورة لايف يسعى نادي التعاون لتحسين ترتيبه بالفوز في المباراة ضد النصر، بينما سيحاول النصر تعزيز صدارته بالفوز أيضا. بالتالي من المتوقع أن تكون مباراة النصر والتعاون قوية ونارية. لذلك سنضع لكم من خلال وكالة صفا الاخبارية روابط مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون اليوم دون تشويش أو تقطيع. كما سنتعرف بدقة على ساعة انطلاق وموعد مباراة النصر والتعاون اليوم في الدوري السعودي مع القنوات الناقلة لهذه المواجهة ومعلق قناة ssc اليوم.