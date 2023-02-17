لخدمة متضرري الزلزال.. بيلاروسيا تنشئ مشفى ميدانيا في حلب

أقام الجيش البيلاروسي مشفى ميدانيًا في حي (بستان الزهرة) في مدينة حلب، لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي.

المشفى الميداني الذي أقيم في حي منطقة ملاصقة لحي (المشارقة) الذي شهد أضرارا جسيمة تجلت بوفاة عدد كبير من المدنيين وإصابة المئات تحت المباني المنهارة بفعل الزلزال، بدأ على الفور بتقديم الرعاية الطبية للمتضررين والسكان على حد سواء.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في حلب، أن إنشاء المشفى تم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، على أن يستمر في تقديم خدماته حتى عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وفور انطلاق عمله، توافد عدد كبير من الأهالي إلى المشفى الميداني، حيث قام كادره الطبي والتمريضي بتقديم الخدمات العلاجية لهم، كما قام بتزويدهم بالأدوية الضرورية لحالاتهم.