لخدمة متضرري الزلزال.. بيلاروسيا تنشئ مشفى ميدانيا في حلب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أقام الجيش البيلاروسي مشفى ميدانيًا في حي (بستان الزهرة) في مدينة حلب، لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي.
المشفى الميداني الذي أقيم في حي منطقة ملاصقة لحي (المشارقة) الذي شهد أضرارا جسيمة تجلت بوفاة عدد كبير من المدنيين وإصابة المئات تحت المباني المنهارة بفعل الزلزال، بدأ على الفور بتقديم الرعاية الطبية للمتضررين والسكان على حد سواء.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في حلب، أن إنشاء المشفى تم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، على أن يستمر في تقديم خدماته حتى عودة الاستقرار إلى المنطقة.
وفور انطلاق عمله، توافد عدد كبير من الأهالي إلى المشفى الميداني، حيث قام كادره الطبي والتمريضي بتقديم الخدمات العلاجية لهم، كما قام بتزويدهم بالأدوية الضرورية لحالاتهم.

بيلاروسيا روسيا متضررين الرعاية الطبية متضرري الشرطة العسكرية الخدمات العلاجية خدمات العلاج متضرري الزلزال

الأكثر قراءة

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. Yalla Shoot

بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والتعاون اليوم بجودة عالية HD دون تقطيع || مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي | Shahid VIP

مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

‎عاجل.. الزمالك يتعثر أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا‎

الزمالك بث مباشر: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت