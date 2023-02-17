مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم يلا شوت لايف

مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم يلا شوت لايف " النصر بث مباشر يلا كورة " رابط تويتر النصر اليوم كل هذه الروابط للبث المباشر لمبارة النصر نقدمها عبر الفجر، اليوم الجمعة، والتي تقام على ملعب مرسول بارك،ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، يستضيف ملعب ” استاد مرسول بارك ” مباراة قوية في الدوري السعودي بين نادي النصر ونظيره نادي التعاون تويتر، اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023، وذلك في إطار مباريات السبوع السابع عشر من بطولة الدوري السعودي موسم 2023، وسنعرض لكم موعد بث مباشر مباراة النصر والتعاون يلا شوت لايف، والقنوات الناقلة لبث مباشر مباراة النصر والتعاون والمعلق.

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حالة من الفرحة اجتاحت الفريق السعودي العالمي، بعدما جاءت أرباح ضخمة يجنيها نادي النصر السعودي، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق.

أرباح النصر من وراء رونالدو

وأكدت صحيفة “الإقتصادية” السعودية: “تم بيع أكثر من خمسة آلاف تيشيرت يحمل اسم كريستيانو رونالدو ورقم 7 مقابل 300 ريال لسعر القميص”.

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وواصلت: “115 ريالا لكتابة الرقم واسم رونالدو، وجاءت إجمالي العائد مليوني ريال، أي مايساوي 13 مليون و140 ألف جنيه مصري”.

تعليق رونالدو على انتقاله للنصر

وعلق رونالدو على انتقاله في تصريحات رسمية لحسابات النصر: “إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة”.

عقد مفاجأة من السعودية لكريستيانو رونالدو

عقد رونالدو سيكون لمدة 7 سنوات مع المملكة العربية السعودية، وليس نادي النصر فقط، وبقيمة 170 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

علاقة مصر بانتقال رونالدو إلى النصر

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن أول موسمين ونصف سيكون رونالدو لاعبًا

في النصر، ثم يستمر كسفير لدولة السعودية والمساهمة في استضافة كأس العالم برفقة مصر عام 2030.

تشكيلة النصر المتوقعة امام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمي: أمين بخاري.

خط الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي- الفارو جونزاليس- سلطان الغنام.

خط الوسط: بيتي مارتينيز- لويس جوستافو- سامي النجعي-عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو-أندرسون تاليسك.

تشكيلة التعاون المتوقعة امام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مايلسون دوس سانتوس.

خط الدفاع: عون السلولي- ماركو أركاليني- حسن كادش – سعد الناصر.

خط الوسط: ألفارو ميدران – أشرف المهداوي- فهد الرشيدي- أليخاندرو روميرو- سميحان النابت.

خط الهجوم: ليندر توومبا.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم يلا شوت لايف

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

بينما تنقل لكم مباريات الدوري السعودي علي قنوات SSC Sports HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والتعاون في إطار مباريات الاسبوع السابع عشر من بطولة الدوري السعودي عبر قناة SSC Sports HD 1.

معلق مباراة النصر والتعاون بث مباشر

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة النصر والتعاون في الاسبوع السابع عشر من الدوري السعودي المعلق فهد العتيبي.

يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل "سوبر هاتريك" أمام الوحدة المباراة الماضية، لقيادة فريقه النصر إلى فوز جديد واستعادة صدارته في دوري روشن السعودي للمحترفين، على حساب التعاون الذي تفوق على "العالمي" في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0.

في المقابل، يهدف شاموسكا إلى تفادي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري، بعد سقوطه أمام الفتح في الجولة الماضية على ملعبه 1-2، خاصة مع تألق رونالدو الذي سجل رباعية "سوبر هاتريك" في شباك الوحدة في ثالث ظهور له في الدوري السعودي.

وتعتمد خطة شاموسكا بشكل خاص على منع وصول الكرات إلى رونالدو، وتبادل الأدوار في مراقبته، للحد من انطلاقاته وتسديداته، مستفيدًا من الأرقام الجيدة للاعبيه المهديوي وميدران في الأدوار الدفاعية، خاصة أن الأول يملك 25 افتكاكًا ناجحًا للكرات بدقة 58 في المئة، 21 تشتيتًا، 29 قطعًا للكرات، و7 تصديات للتسديد، حسب إحصاءات رابطة دوري المحترفين.

وكثف شاموسكا تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية ركز فيها على الجوانب التكتيكية، مستهدفًا تعديل الأخطاء وتجاوز السلبيات التي ظهرت في مباراة الفتح الأخيرة.