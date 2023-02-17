واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي ويندوز.. تعرف عليها

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واتساب - صورة أرشيفية
واتساب - صورة أرشيفية

تصدر تطبيق المحادثات واتساب تريندات جوجل اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير الجاري، حيث أطلق واتساب ميزة جديدة لمتسخدمي ويندزو، وهي اختصار الصور والفيدو، ويمكنك التعرف عليها من خلال السطور التالية.

 

ميزة واتساب الجديدة لاختصار الصور والفيديو

اعتاد تطبيق المراسلة الفورية واتساب على إصدار تحديثات جديدة لمستخدميه، تمثل آخرها في طرح تحديث جديد تجريبي لتطبيق ويندوز على متجر مايكروسوفت، يعمل على وضع اختصار للصور والفيديوهات داخل الدردشة الخاصة أو للمجموعات، وبذلك يصل الإصدار إلى نظام 2.2306.2.0.

يعمل تطبيق واتساب باستمرار على تحسين تجربة المستخدم، والتأكد من أن التطبيق يعمل بسلاسة على جميع الأجهزة، عن طريق إصلاح الأخطاء وإضافة المميزات الجديدة، لذلك بعد تثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا، لنظام التشغيل ويندوز 2.2306.2.0 من متجر مايكروسوفت، لاحظ مستخدمي التطبيق التجريبي، اختصارًا جديدًا في قائمة المشاركة في الدردشات والمجموعات، حسب wabetainfo.

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وأظهرت الصور المتداولة للميزة الجديدة، إتاحة خيار مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من التطبيق، بدلا من خيار السحب والإفلات للملف، أو اختيار المشاركة عن طريق الضغط على ملف أو مستند.

وأصبح من الأسهل والأكثر سرعة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كملفات وسائط، باستخدام الاختصار الجديد، في حال احتاج المستخدم إلى البحث عن الوسائط باستخدام مستكشف الملفات، فسوف يتم ضغط الوسائط التي تتم مشاركتها من خلال هذا الاختصار، بحيث يتم إرسالها بسرعة أكبر وتشغل مساحة أقل، تمامًا كما هو الحال في الأنظمة الأساسية الأخرى.

وتم إصدار اختصار الصور والفيديو الجديد لمختبري الإصدارات التجريبية، بعد تثبيت تحديث واتساب بيتا، لنظام التشغيل ويندوز 2.2306.2.0، المتاح على متجر مايكروسوفت.

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