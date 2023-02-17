النصر ضد التعاون بث مباشر في العارضة

نقدم لكم اليوم مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر في العارضة بث مباشر اليوم الجمعة 17-2-2023، حيث يواجة النصر نظيره التعاون في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي الممتاز علي ملعب مرسول بارك بث مباشر مباراة النصر والتعاون.

يلتقي النصر مع نظيره التعاون في الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي يوم الخميس 16 فبراير 2023،المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر دوت سبورت لايف، بينما المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباراة النصر والتعاون.

القنوات الناقلة النصر ضد التعاون بث مباشر

بينما تذاع مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر في الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي علي قناة 1 SSC Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة النصر والتعاون.

معلق مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة النصر والتعاون المرتقبة في الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي المعلق فهد العتيبي.

مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم

المباراة: النصر ضد التعاون، البطولة: الدوري السعودي، الجولة: الاسبوع السابع عشر، القناة الناقلة للمباراة: SSC Sports HD 1، معلق المباراة: فهد العتيبي، موعد المباراة: المباراة يوم الجمعة 16 فبراير 2023، توقيت المباراة: المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

يستعد فريق النصر لخوض مباراة قوية أمام فريق النصر وذلك بهدف تحقيق الفوز والانتصار بالمباراة وذلك من خلال التشكيل الفني القوي الذي يقوم مدرب الفريق باختياره ومن أهم اللاعبين الذين يشتركوا في المباراة هو كريستيانو رونالدو الذي استطاع مواصلة تسجيله العديد من الأهداف حيث أنه قام بتسجيل أربعة أهداف في الجولة الأخيرة للفريق والتي انتهت بفوز فريق النصر بأربعة أهداف نظيفة.

التشكيل المتوقع لفريق التعاون

يأمل فريق التعاون الفوز على فريق النصر في هذه المباراة وذلك لتعويض خسارته في الجولة السابقة والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، ومن المنتظر أن يشارك في هذه المباراة كل من المهاجم ليندر تاوامبا ولاعب خط الوسط كاكو ولاعب خط الدفاع سليمان هزازي.