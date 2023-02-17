بث مباشر النصر والتعاون Yacine TV - ياسين تيفي | تاليسكا النصر والتعاون مباشر تويتر

تويتر بث مباشر النصر والتعاون Yacine TV - ياسين تيفي

شاهد عبر موقعنا الفجر بث مباشر النصر والتعاون Yacine TV - ياسين تيفي النصر والتعاون مباشر تويتر، مباراة النصر السعودي والتعاون.. يستضيف فريق النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، نظيره التعاون بقيادة البرازيلي شاموسكا المدير الفني. علاوة على ذلك، فإن هذه المباراة سيتم لعبها، في إطار الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن”. ومن ثم، فإنه في ستاد “مرسول بارك”، سيجرى إقامة هذه المباراة الهامة بين الفريقين النصر والتعاون.

مباراة النصر السعودي والتعاون Yacine TV - ياسين تيفي

يدخل النصر المباراة في المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري السعودي،. علاوة على ذلكك، فإن في حوزته 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الشباب بـ 40 نقطة. ولكن، فإن التعاون يحل خامسا على مستوى جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الرابع بـ 32 نقطة.

تنقل المباراة عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC5 SD بث مباشر النصر والتعاون الناقل الحصري للموسم الحالي من دوري روشن السعودي. ومن ثم، ستكون المباراة متاحة مجانًا للجماهير في السعودية عبر قناة SSC SD 1 بالتقنية العادية. ولكن، فإن هذه المباراة ستكون مشفرة بالتقنية العالية على قناة SSC HD 1.

ويمكن أن تتابع البث المباشر لمباراة النصر والتعاون. وذلك، عن طريق تطبيق شاهد، مجانًا، إذا كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، فإن ما دون ذلك، وإذا ما أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة إتش دي، سينبغي عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

تاريخ مواجهات النصر والتعاون في الدوري السعودي

سبق أن لعب النصر والتعاون 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين. “اعرف التفاصيل الخاصة بقمة الدوري السعودي دوري روشن في الجولة الحالية موسم 2022-2023”. وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 5 انتصارات للفريق الضيف في مباراة اليوم، وتعادلا 4 مرات.

بث مباشر النصر والتعاون، يسعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة هز الشباك بأهدافه. “اعرف التفاصيل الخاصة بقمة الدوري السعودي دوري روشن في الجولة الحالية موسم 2022-2023”. بعد أن سجل في شباك الوحدة في الجولة الماضية أربعة أهداف دفعة واحدة.

بث مباشر النصر والتعاون

الفوز سيكون هو الهدف الأول للنجم البرتغالي رونالدو وزملائه. “اعرف التفاصيل الخاصة بقمة الدوري السعودي دوري روشن في الجولة الحالية موسم 2022-2023”. في فريق النصر، من أجل خطف صدارة جدول الترتيب ومزاحمة الشباب المتصدر.

أما التعاون الذي سقط في فخ الخسارة من الفتح في الجولة الماضية. “اعرف التفاصيل الخاصة بقمة الدوري السعودي دوري روشن في الجولة الحالية موسم 2022-2023”. بهدفين مقابل هدف سيحاول استعادة التوازن، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ليستمر في رحلته تجاه المربع الذهبي. “اعرف التفاصيل الخاصة بقمة الدوري السعودي دوري روشن في الجولة الحالية موسم 2022-2023”. ومزاحمة الأربعة الكبار علي القمة.

تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

ومن ثم، الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – جيسلان كونان.

علاوة على ذلك، الوسط: عبد الله الخيبري – لويز جوستافو – عبد الرحمن النجعي – أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف.

بالإضافة إلى ذلك، الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل التعاون المتوقع

حراسة المرمى: مايلسون دوس سانتوس.

بالإضافة إلى ذلك، الدفاع: عون السلولي – ماركو أركاليني – حسن كادش – سعد الناصر.

ومن ثم، الوسط: ألفارو ميدران – أشرف المهديوي – فهد الرشيدي – أليخاندرو روميرو – سميحان النابت.

ولكن، الهجوم ليندر تاوامبا.