لؤي يكشف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة

حل لمطرب لؤي ضيفًا على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز المُذاع عبر شاشة أم بي سي مصر،

وكشف لؤي عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وسبب ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة،وغيرها من الأسرار.





لؤي: لم أبتعد عن الوسط الفني



وأضاف: "أنا لم أبتعد عن الوسط الفني، ولكن مع الأسف الناس بيحبوا تتبع المشاكل وعورات الغير، وبدل ما يبص للفن اللي بنقدمه بيبص للفضايح ومين أتجوز ومين أتطلق، وكمان من 2008 صناعة الموسيقى ضايعة خالص بسبب الإنتاج".

لؤي يكشف عن كواليس أغنية “أه يا عيني يا ليل”

وأوضح أن أغنية “أه يا عيني يا ليل” كانت في البداية مرشحة للمطربة سميرة سعيد" مضيفا: "إحنا كنا عاملين ورشة بنكتب فيها الأغاني ففاضل أغنية واحدة، فخالد سمعها لي فقلت هي دي فقبلت، وأقدم الشكر لكل صناع الأغنية".

لؤي يكشف عن أزمات المطربين



وأضاف: "فيه أزمة في حقوق الملكية الفكرية، وبقينا كـ مطربين ننتج الأغاني لنفسنا وطبعا دي مسؤولية كبيرة خاصًة أننا عندنا بيوت وناس ورانا، وبقول للجمهور أنتوا متعرفوش الفنان دا بيصرف إزاي والتزاماته إيه، ومن بداياتي خالص كنت متعود يكون معايا شركات إنتاج".

لؤي: إحنا بنحاول نكمل لأننا بنحب الفن



وأشار:" إنما دلوقتي مفيش إنتاج ودا بقى على عاتقي، والأغنية عمرها ما بتجيب عائد الإنتاج، وصناعة الموسيقى كمان مش بتجيب فلوس، ونشوف كام مطرب وملحن وموزع بعدوا عن الوسط بسبب الظروف دي، ومع ذلك أحنا بنحاول نكمل؛ لأننا بنحب الفن".

وأكد:"أول حب في حياة الطفل بتبقى أمه وأخر حب في حياة الأم هي ابنها.. وبتصدم أما الاقي شاب قاعد فترة مشافش أمه، وأمي حبيبي وبموت فيها وأما الواحد بيكبر وبيجيب ولاد هيفهم الأبهات والأمهات دول تبعوا قد ايه عشانه".

لؤي يفاجئ جمهوره بهذه الأغنية

وواصل: "أستعد لتحضير أغنية سينجل تحمل إسم "ناس شمال"، من كلمات محمد تاج الدين، ألحان وتوزيع خالد عز".

لؤي يروي قصة حبه



وأختتم:" زوجتي لبنانية وأحببنا بعض من أيام الجامعة وهي كانت في قسم فويس، ولديها القدرة على الغناء والكتابة، وقامت بكتابة أغاني لي مسبقًا، وقامت بتأليف أغنية لي أثناء فرحنا ".

آخر أعمال لؤي



والجدير بالذكر آخر أعمال المطرب لؤي أغنية آخر نسخة على طريقة الفيديو كليب ومن إخراج خالد سرحان، بجانب أغنيته الشهيرة أه يا عيني يا ليل، وأغنية بحبك.