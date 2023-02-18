موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور المصري والعربي مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت الموافق الـ18 من فبراير 2023، في أولى لقاءات المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، التي يسعى خلالها إلى الفوز وحصد أول 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني وملعب اللقاء

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بثاني جولات دور المجموعات بالمجموعة الثانية في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة في المملكة العربية السعودية الخامسة بالإمارات، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط عن نقل مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر فضايتها مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة.

تفاصيل مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات، بعدما تم تأجيل مباراته الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة العملاق القاهري في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حصل فيها على المركز الرابع.

أهمية مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويأمل الأهلي تحت القيادة الفنية لمدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق انتصاره الأول بدور المجموعات من أجل حجز ترتيب متقدم بالمجموعة الثانية التي يتصدرها صن داونز الجنوب إفريقي الذي نجح في الفوز بمبارتيه.

وخسر الهلال السوداني الذي يلعب أمام الأهلي عصر اليوم في أولى مبارياته خارج ملعبه الهلال في دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بأولى الجولات.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

وكشفت قناة بي إن سبورتس القطرية عن معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق عصر اليوم، وهو التونسي عصام الشوالي، الذي يلقى قبولا كبيرا لدى الجماهير العربية والمصرية بالتحديد.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

ومن المتوقع أن يخوض كولر مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع معلول وعبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني، وبالوسط حمدي فتحي أليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم طاهر، حسين الشحات وتاو.