يلا شوت مباراة الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال افريقيا

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العربية، وخاصة الكرة المصرية، نحو ملاعب استاد الهلال لمشاهدة مباراة قوية بين الأهلي والهلال السوداني، مساء اليوم السبت 18 فبراير، لحصر فعاليات. الدور الثاني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة الهلال ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

ويتواصل الصراع بين الهلال والأهلي للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات، مع تواجدهما في نفس المجموعة التي تضم صن داونز والقطن الكاميروني.



وكان الأهلي قد أرجأ مباراته في دوري الأبطال في الجولة الأولى، والتي كانت ضد القطن الكاميروني، بسبب مشاركة المنتخب المصري في مونديال الأندية، والتي احتل فيها المركز الرابع.

يبدأ الأحمر بطولته بمواجهة صعبة للفريق، حيث أنه بعيد عن أرضه، لكن كتيبة كوهلر أعدت لهذه المباراة بقوة وبتركيز كامل، على أمل انتزاع أول نقاط كاملة من أجل مواصلة المنافسة بقوة للتأهل. للجولة القادمة، فهي المرشح الأول للقب.

من ناحية أخرى، لم يظهر الهلال السوداني بشكل جيد في بداية مشواره، حيث سقط في فخ الخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد، ليبقى في المركز الثالث في المجموعة الثانية دون أي رصيد.

ويتطلع الفريق السوداني اليوم لمحاولة تعديل المسار والعودة من جديد للطريق الصحيح، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي والحذر الشديد من الخصم لنيل مراده.

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