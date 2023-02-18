يلا شوت مباراة الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال افريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العربية، وخاصة الكرة المصرية، نحو ملاعب استاد الهلال لمشاهدة مباراة قوية بين الأهلي والهلال السوداني، مساء اليوم السبت 18 فبراير، لحصر فعاليات. الدور الثاني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة الهلال ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

ويتواصل الصراع بين الهلال والأهلي للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات، مع تواجدهما في نفس المجموعة التي تضم صن داونز والقطن الكاميروني.


وكان الأهلي قد أرجأ مباراته في دوري الأبطال في الجولة الأولى، والتي كانت ضد القطن الكاميروني، بسبب مشاركة المنتخب المصري في مونديال الأندية، والتي احتل فيها المركز الرابع.

يبدأ الأحمر بطولته بمواجهة صعبة للفريق، حيث أنه بعيد عن أرضه، لكن كتيبة كوهلر أعدت لهذه المباراة بقوة وبتركيز كامل، على أمل انتزاع أول نقاط كاملة من أجل مواصلة المنافسة بقوة للتأهل. للجولة القادمة، فهي المرشح الأول للقب.

من ناحية أخرى، لم يظهر الهلال السوداني بشكل جيد في بداية مشواره، حيث سقط في فخ الخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد، ليبقى في المركز الثالث في المجموعة الثانية دون أي رصيد. 

ويتطلع الفريق السوداني اليوم لمحاولة تعديل المسار والعودة من جديد للطريق الصحيح، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي والحذر الشديد من الخصم لنيل مراده.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني الهلال السوداني مباراة الأهلي والهلال السوداني القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني الهلال السوداني والاهلي مباراة الأهلي والهلال مباراة الاهلي والهلال السوداني في الجولة 2 بث مباشر مباراه الاهلي والهلال السوداني اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly مباشر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي مباشر beIN Sport

يلا شووت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال افريقيا

Youtube.. يلا شوت تويتر مباراة الأهلي المصري اليوم بث مباشر | الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شووت

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف || يلا كورة بث مباشر ماتش الأهلي اليوم "هدف الأهلي الأول"