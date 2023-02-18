يلا شوت الأهلي بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني YOUTUBE في دوري ابطال افريقيا، مباراة الأهلي والهلال السوداني من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، إذ ينتظر جماهير النادي الأهلي المصري مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وفي إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها «بوابة الفجر» لزوارها نستعرض خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بالإضافة إلى القنوات المجانية الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والهلال السودانى، غدًا السبت، 18 فبراير 2023، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتقام المباراة دون جمهور تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة بي إن سبورتس حقوق البث لـ مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

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مجموعة الأهلي في دور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات لـ دورى أبطال إفريقيا 2023 عن وقوع الأهلى على رأس قائمة المجموعة الثانية، والتي تضم الفرق التالية: «صن داونز الجنوب أفريقى، والهلال السودانى، والقطن الكاميروني».

كيف تأهل الأهلي والهلال لدور المجموعات؟

تأهل النادي الأهلى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بعد الفوز في دور الـ32 على نادي اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بذلك مقعده للتأهل إلى المجموعات.

وتأهل الهلال بعد فوزه على سانت جورج بطل إثيويبا بالدور التمهيدي، بهدفين مقابل هدف ذهابًا، وبهدف نظيف في العودة ليتأهل بعد ذلك لدور الـ32 للبطولة الذي واجه فيه نادي يانج أفريكانز بطل تنزانيا، وتعادل الفريقان ذهابًا بهدف لكل فريق، فيما فاز بطل السودان بهدف نظيف دون رد في العودة ليتأهل لدور المجموعات.

أسند الاتحاد الأفريقى كاف إدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني للحكم الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، وباباكار سار حكمًا رابعًا.

تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السعودي وفقًا للآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، ومحمد هاني.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، ومروان عطية طاهر، ومحمد طاهر، وحسين الشحات «بيرسي تاو».

في الهجوم: محمد شريف «كهربا».



