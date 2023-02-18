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يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وينتظر جمهور الأهلي مباراة هذا الفريق أمام الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، على ملعب جوهرة الزرقاعي بالسودان. تفاصيل مباراة اليوم في إطار دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها اليوم السبت، على ملعب أم درمان. الاهلي. ويتصدر النادي المجموعة الثانية التي تضم صنداونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

بعد فوزه بالدور 32 على اتحاد المنستير التونسي، تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بشباك نظيفة في ذهاب تونس وثلاثية نظيفة في إياب القاهرة. بطاقة التأهيل الجماعي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الساعة 3:00 مساء يوم السبت (بتوقيت القاهرة) على ملعب الزرقاء أم درمان في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كورة لايف موعد مباراة الأهلي والهلال بث مباشر

عهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإدارة مباراة الأهلي والسوداني الهلال إلى الموريتاني باد دهاني بمساعدة حمدين ديبا المساعد الأول ويوسف محمد محمود المساعد الثاني وبابكر سار الحكم الرابع. 

سيواجه الأهلي الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الساعة 3:00 مساء يوم غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الزرقاء بأم درمان. وفي إطار تطبيق عقوبات الاتحاد الأفريقي، سيعقد هذا الاجتماع دون جمهور.

يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال
 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد شريف.
 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

ستبث beIN Sports كل من الأهلي والهلال كونها المذيع الحصري لبطولة إفريقيا.

تبث القناة مباراة الاهلي وهلال السودان

ستبث beIN Sports كل من الأهلي والهلال كونها المذيع الحصري لبطولة إفريقيا.

 

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