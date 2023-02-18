يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر؛ تقام مباراة الأهلي والهلال اليوم في إطار منافسات دور المجموعات الجولة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الأهلي لتعويض الخسارة التي تعرض لها وفقده البرونزية في كأس العالم للأندية أمام فلامنجو البرازيلي، تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر والقنوات الناقلة.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر من خلال ياسين تي في أو بي أن سبورت كونكت دون تقطيع؛ ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في تمام الثالثة مساءًا.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والهلال اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2023 في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات) في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السوداني، فيما يلي بطاقة المباراة وتوقيتها في الدور العربية المختلفة:

بطاقة مباراة الأهلي والهلال السوداني

المباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

التوقيت

1:00 ظهرا جرينتش (GMT)

2:00 ظهرا مصر

3:00 عصرا السعودية

4:00 pm الإمارات

الاستاد ملعب الجوهرة الزرقاء أم درمان

الجولة الجولة 2 دور المجموعات



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تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي أمام الهلال السوداني في مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات (أو بيرسي تاو).

خط الهجوم: محمد شريف (أو كهربا).

تشكيل نادي الهلال السوداني المتوقع

من المتوقع أن يخوض فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني مباراته أمام النادي الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: عثمان ضيوف، أطهر الطاهر، إبراهيم إيمورو، عبد الرازق عمر.

خط الوسط: عبد الجليل أجاغون، والي الدين خضر، ديفيد أباجنا.

خط الهجوم: أنس سعيد، ماكابي ليليبو، محمد عبد الرحمن يوسف.

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تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعه مباراة اليوم بين الأهلي والهلال، والتقي فريقي الهلال والأهلي المصري وجها لوجه في 10 مباريات سابقة في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا، استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 4 لقاءات منها، بينما حقق الهلال الفوز في لقاءين فقط، ووقع التعادل بينهم في 4 مباريات:

1987 مباراة الذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التعادل السلبي (0 – 0) 1987 مباراة الإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فوز الأهلي (2 – 0) 2004 مباراة الذهاب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا فوز الهلال (1 – 0) 2004 مباراة الإياب دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا التعادل السلبي (0 – 0) 2007 مباراة الذهاب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا فوز الأهلي (2 – 0) 2007 مباراة الإياب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا فوز الهلال (3 – 0) 2019-2020 مباراة الذهاب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا فوز الأهلي (2 – 1) 2019-2020 مباراة الإياب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا التعادل الايجابي (1 – 1) 2021-2022 مباراة الذهاب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا التعادل السلبي (0 – 0) 2021-2022 مباراة الإياب دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا فوز الأهلي (1 – 0)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تذاع مباراة الأهلي والهلال بث مباشر على قناة بي أن سبورت 4، أو عبر beIN CONNECT على الموقع الرسمي beIN SPORTS، ويمكنك ضبط تردد القناة على التلفاز من خلال التردد التالي:

تردد beIN SPORTS 4 على سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق

التردد: 11585.

الاستقطاب: عامودي.

معدّل الترميز 27500.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

يوتلسات @ °8 درجات غرب (تردد beIN SPORTS 4)

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

كيف أشاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني مواقع البث المباشر عبر الإنترنت:

يلا شوت.

ياسين تي في.

يلا كورة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا؟

يلتقي الأهلي وصن داونز يوم السبت القادم الموافق 25 فبراير 2023، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ما هي مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

يقع الأهلي في المجموعة الثانية (ب)، والتي تضم الأندية التالية:

صن داونز.

الأهلي.

القطن.

الهلال السوداني.

في الختام عرضنا كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر وتردد قناة beIN SPORTS 4 الناقلة للمباراة الأهلي والهلال، كما تعرفنا على تاريخ ونتائج المواجهات السابقة بين فريقي الأهلي والهلال والتشكيل المتوقع.