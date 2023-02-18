البنك الدولي: جائحة كورونا تسببت في جعل 40 مليون شاب يعانون من البطالة

كشف البنك الدولي عن أول تحليل للبيانات عن الشباب الذين كانت أعمارهم دون 25 عامًا عند بداية جائحة كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه أظهر أن الجائحة أدَّت إلى انهيار هائل لرأس المال البشري في أوقات حرجة في دورة الحياة مُتسبِّبةً في تعثر نمو ملايين الأطفال والشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان: "الانهيار والتعافي: كيف قلَّصت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رأس المال البشري، وما العلاج الذي يجب القيام به" الذي يقدم تحليلًا لبيانات عالمية عن آثار الجائحة على الشباب في مراحل نمو هامة: الطفولة المبكرة (0-5 أعوام)، وسن المدرسة (6-14 عاما)، والشباب (15-24 عاما). ووجد التحليل أن طلاب اليوم قد يخسرون ما يصل إلى 10% من أجورهم المحتملة في المستقبل بسبب صدمات التعليم التي أحدثتها الجائحة. وقد يؤدي نقص المهارات الإدراكية والمعرفية لدى أطفال اليوم الصغار إلى نقصان نسبته 25% في الدخل المحتمل حينما يصل هؤلاء الأطفال إلى مرحلة البلوغ.

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "قد هدد إغلاق المدارس، وما يرتبط بها من إغلاقات، وتعطل الخدمات أثناء الجائحة بضياع عقود من التقدم في بناء رأس المال البشري. وتُعد السياسات الموجهة للتغلُّب على الخسائر في التعلم الأساسي والصحة والمهارات العامة عنصرًا أساسيًا في تفادي تعريض تنمية أجيال عدة للخطر. ويجب على البلدان أن ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بغية مساعدة المواطنين على أن يصبحوا أكثر قدرةً على الصمود في وجه المخاطر المتداخلة للصدمات الصحية، والصراع، وبطء النمو، وتغير المناخ، وأيضا لإرساء أساس متين لتحقيق نمو أسرع وأشمل".

واشار البنك الدولي إلى أنه نتيجة للجائحة، فقد الأطفال في سن ما قبل المدرسة في بلدان متعددة أكثر من 34% من المعرفة المبكرة باللغة ومبادئ القراءة والكتابة، وأكثر من 29% من التعلم في الرياضيات بالمقارنة بما حصل عليه من سبقوهم قبل الجائحة. وفي كثيرٍ من البلدان، حتى بعد إعادة فتح المدارس، لم تعد نسب الالتحاق برياض الأطفال إلى سابق عهدها بنهاية عام 2021، فقد انخفضت أكثر من 10 نقاط مئوية في العديد من البلدان. وتعرَّض الأطفال أيضًا للمزيد من الحرمان من الأمن الغذائي أثناء الجائحة.

وأظهر التقرير أنه وجَّهت جائحة كورونا ضربة موجعة لتشغيل الشباب، إذ لم يتمكن 40 مليون شخص، كان من الممكن لو لم تقع الجائحة أن يحصلوا على وظيفة، من دخول سوق العمل بنهاية عام 2021، واشتدت اتجاهات البطالة في صفوف الشباب. وتقلَّصت أجور الشباب بنسبة 15% في 2020، و12% في 2021. وسيشهد الداخلون الجدد إلى سوق العمل ولديهم مستويات تعليمية أقل نقصان أجورهم المحتملة 13% خلال العقد الأول لالتحاقهم بسوق العمل. وأظهرت شواهد مستقاة من البرازيل وإثيوبيا والمكسيك وباكستان وجنوب إفريقيا وفييتنام أن 25% من جميع الشباب كانوا محرومين من التعليم والتوظيف والتدريب في 2021.

وأكد البنك الدولي أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومات لحماية الأفراد والاستثمار فيهم في إطار سعيهم لمواجهة الجائحة والتعافي من آثارهان موضحا أن وصلت ارتباطات الإقراض من البنك الدولي لأنشطة التصدي للجائحة 72.8 مليار دولار بين أبريل 2020 ويونيو 2022 منها 37.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و35.1 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وخلال الفترة نفسها، وصل تمويلها لأنشطة التنمية البشرية إلى 47.5 مليار دولار لمساندة 300 مشروع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويبدو أن ثمة فرصة صغيرة لمعالجة الانتكاسات في تراكم رأس المال البشري، إذ إن الفجوات في المراحل الأولى لدورة الحياة آخذة في الاتساع بمرور الوقت. وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن الجائحة تنذر بزيادة معدلات الفقر وعدم المساواة. ويُسلِّط هذا التقرير الضوء على خيارات السياسات المستندة إلى الشواهد للتعافي من الخسائر الحالية والحيلولة دون تكرارها في المستقبل. وهو يُقدِّم أيضا نهجًا لمساعدة البلدان على ترتيب الأولويات بين مختلف الخيارات على صعيد السياسات للتعافي من الأزمات.

في الأمد القصير، بالنسبة للأطفال الصغار، يجب على البلدان أن تساند حملات مُوجَّهة من أجل التطعيمات والمكملات الغذائية، وزيادة فرص الحصول على تعليم رياض الأطفال، وتوسيع مظلة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. وفيما يتصل بالأطفال في سن المدرسة، ينبغي للحكومات أن تبقي المدارس مفتوحة، وأن تزيد وقت التدريس، وأن تقوم بتقييم مستويات التعلم، ومواءمة طرق التدريس مع مستويات تعلم الطلاب، وتبسيط المناهج الدراسية من أجل التركيز على التعلم الأساسي. وبالنسبة للشباب، من الضروري مساندة التدريب المُكيَّف، والتوسط في خدمات التوظيف، وبرامج ريادة الأعمال، والمبادرات الجديدة الموجهة نحو القوى العاملة للشباب.

وفي الأمد الأطول، يجب على البلدان أن تبني أنظمة للرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود والتكيف وقادرة على تحسين التأهب لمواجهة الصدمات الحالية وفي المستقبل والتصدي لها.

وقال نوربرت شادي رئيس الخبراء الاقتصاديين لقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي وأحد مؤلِّفي الدراسة "إن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما اليوم-أي الذين تضرروا بشدة من تآكل رأس المال البشري- سيؤلفون أكثر من 90% من القوى العاملة في أوْج سن العمل في عام 2050. وينبغي أن تكون معالجة آثار الجائحة عليهم والاستثمار في مستقبلهم أولوية حيوية للحكومات. وإلا، فإن هذه الفئات ستُشكِّل جيلًا ضائعًا، بل عدة أجيال ضائعة."