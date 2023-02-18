يلا شوت LIVE | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly بث مباشر

ساعات قليلة وتنطلق مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات المجموعة الثاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتهد مواجهة الهلال السوداني، بالنسبة للنادي الأهلي ليست مواجهة سهلة، وتحتاج للمزيد من التركيز لحصد أول 3 نقاط في مشوار المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية.

ووضع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللمسات الأخيرة علي التشكيل المتوقع خوض المباراة بها مستعينًا بالعناصر التي تتسم بالجاهزية الكاملة، مع وضع الخطة الفنية لإدارة اللقاء والفوز بالثلاث نقاط.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداداته لمواجهة فريق الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بملعب أم درمان.

وقبل مباراة الأهلي والهلال السوداني، تسعي جماهير المارد الأحمر لمعرفة القنوات المجانية الناقلة للمباراة التي نستعرضها من خلال التقرير التالي

كولر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

قناة ARENA SPORT:

التردد: 11512

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

Syria Sport:

التردد: 12110

معدل الاستقطاب:عمودي

قناة CBC Sport HD:

التردد: 11135

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة ETV الأثيوبية:

التردد: 11512

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة IRIB Varzich:

التردد:11881

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الأهلي

مواعيد مباريات الاهلى المقبلة



السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصرًا فى أم درمان بدورى الابطال

الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الاهلى..2.45 ظهرًا فى أسوان بالدورى المصري

السبت 25 فبراير..الاهلى & صن دوانز..9 مساءًا فى القاهرة بدورى الابطال

الخميس 28 فبراير..الاهلى & الداخلية..7 مساءًا بالدورى المصري

الثلاثاء 4 مارس.. الأهلى & القطن الكاميرونى..6 مساءًا بالقاهرة بدورى الابطال

الثلاثاء 7 مارس.. الأهلى & المقاولون العرب..5 مساءًا بالدورى المصري

السبت 11 مارس..صن داونز & الأهلى..3 عصرًا فى جنوب افريقيا بدورى الابطال

ويسعي النادي الاهلي لتحطيم «نحس» بطولة كأس العالم، وتعرضه للخسارة في أول مباراة بعد المونديال، حيث تكرر ذلك بعد مشاركاته العامين الماضيين في بطولة دوري ابطال افريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

ففي عام 2021، وبعدما حقق النادي الاهلي المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للاندية عقب الانتصار علي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع؛ عاد الاهلي للمشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا، وخسر أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في أول لقاء للفريق بعد كأس العالم للاندية.

وفي العام الماضي ايضا، نجح النادي الاهلي في تحقيق برونزية كأس العالم، علي حساب الهلال السعودي، بنتجية 4-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يلاحق النادي، النحس؛ بتعادله مع الهلال السوداني خارج القاهرة، وبعدها هزيمة أمام صن داونز على أرض الفريق الأحمر بهدف دون رد.