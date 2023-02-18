الأهلي ضد الهلال السوداني hd Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال افريقيا live

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال Yalla shoot

تتابعون اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت اليوم في دوري ابطال افريقيا ينتظر جمهور الأهلي مباراة هذا الفريق أمام الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، على ملعب جوهرة الزرقاعي بالسودان. تفاصيل مباراة اليوم في إطار دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها اليوم السبت، على ملعب أم درمان. الاهلي. ويتصدر النادي المجموعة الثانية التي تضم صنداونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

بعد فوزه بالدور 32 على اتحاد المنستير التونسي، تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بشباك نظيفة في ذهاب تونس وثلاثية نظيفة في إياب القاهرة. بطاقة التأهيل الجماعي

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت اليوم في دوري ابطال افريقيا

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الساعة 3:00 مساء يوم السبت (بتوقيت القاهرة) على ملعب الزرقاء أم درمان في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

صافرة موريتانية لمباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت

عهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بإدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني إلى الموريتاني باد دهاني بمساعدة حمدين ديبا المساعد الأول ويوسف محمد محمود المساعد الثاني وبابكر سار الحكم الرابع.

ما موعد وملعب الاهلي والهلال السوداني؟

الجواب: سيواجه الأهلي الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الساعة 3:00 مساء يوم غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الزرقاء بأم درمان. وفي إطار تطبيق عقوبات الاتحاد الأفريقي، سيعقد هذا الاجتماع دون جمهور.

* كيف حال فريق الأهلي في دور المجموعات؟

الجواب: قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا جعلت الأهلي يتصدر المجموعة الثانية التي تضم “صنداونز جنوب إفريقيا وهلال السودان وكوتون الكاميرون”.

* ماذا فعل الاهلي والهلال في الجولة الاخيرة من دور المجموعات؟

ج: خسر الهلال مباراته أمام صنداونز الجنوب أفريقي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، فيما انتهت المباراة ضد كوتون الكاميرون في دور المجموعات. وتأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي استضافتها الملاعب المغربية قبل أيام.

* كيف تأهل الاهلي والهلال لهذا الدور؟

بعد فوزه بالدور 32 على الاتحاد المنستيري التونسي بشباك نظيفة في ذهاب تونس وثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بالقاهرة، تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. من أجل حجز تذكرة الصعود للمجموعات، فيما كان الهلال في المرحلة التمهيدية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد منافسه سانت جورج بطل إثيوبيا، وذهب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة وتقدم إلى المركز الأول. الدور 32 دون أن يسجل هدف واحد. هذه البطولة التي واجه فيها بطل إفريقيا للشباب تنزانيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال Yalla shoot

* من هو حكم مباراة الغد بين مصر والسودان؟

ج: أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة اليوم للحكمين الموريتانيين بادا دهاني وحمدين ديبا المساعد الأول ويوسف محمد محمود المساعد الثاني وبابكر سار الحكم الرابع.

يستأنف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولير، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا للقاء مع الهلال السوداني المقرر إقامته بعد ظهر اليوم الثالث من مساء السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة. مرحلة دوري ابطال افريقيا. الذي سيقام على ملعب أمدرمان بالسودان بعد توقف باقي اللاعبين يومي الإثنين والثلاثاء بعد عودته من المغرب، بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية التي احتل خلالها الشياطين الحمر المركز الرابع..

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر

ويغادر فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى السودان غدا الخميس استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

بعد فوزه بالدور 32 أمام اتحاد المنستير التونسي، تأهل النادي الأهلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بشباك نظيفة في ذهاب تونس وثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بالقاهرة. بطاقة التأهيل للمجموعات

قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا جعلت الأهلي يتصدر المجموعة الثانية التي تضم صنداونز الجنوب أفريقي وهلال السودان وكوتون الكاميرون.

موعد مباراة الأهلي والهلال مباشر

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) في السودان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

صافرة موريتانية لمباراة الأهلي والهلال السوداني

عهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بإدارة مباراة الأهلي والهلال السوداني إلى الموريتاني باد دهاني بمساعدة حمدين ديبا المساعد الأول ويوسف محمد محمود المساعد الثاني وبابكر سار الحكم الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وهلال بث مباشر

ستبث beIN Sports كل من الأهلي والهلال كونها المذيع الحصري لبطولة إفريقيا.

تبث القناة مباراة الاهلي وهلال السودان

ستبث beIN Sports كل من الأهلي والهلال كونها المذيع الحصري لبطولة إفريقيا.

موعد مباريات الأهلي المستقبلية

السبت 18 فبراير. الهلال السوداني والأهلي الساعة 15:00 بتوقيت أم درمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21 فبراير.. أسوان والأهلي.. 14.45 ظهرا في أسوان في الدوري المصري

السبت 25 فبراير.. الاهلي وصنداونز.. 9 ليالي في القاهرة في دوري ابطال اوروبا

الخميس 28 فبراير … الأهلي وإيران … الساعة 19:00 في الدوري المصري

الثلاثاء 4 مارس … الأهلي والكاميرون قطن.. 6:00 مساء القاهرة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 7 مارس.. الأهلي والمقاولون العرب.. الساعة 17:00 في الدوري المصري

السبت 11 مارس … صنداونز والأهلي … الساعة الثالثة بعد الظهر في جنوب إفريقيا في دوري الأبطال