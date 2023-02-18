مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في بداية مشوار الأهلي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري 2022/2023.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني عند عصر اليوم السبت بملعب الهلال في مدينة أم درمان، ووتضم المجموعة فضلًا عن الأهلي والهلال فريقي صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

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وتأتي مباراة الأهلي والهلال السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعتة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تم تأجيل المباراة الأولى للمارد الأحمر أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.



جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للاندية 2022 - صورة أرشيفية

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني اليوم

وفقا للمران الأخير للأهلي في السودان ينتظر يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مباراة الهلال

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني

السوداني في دوري أبطال إفريقيا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

في خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وبيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 18 فبراير عند السعة الثالثة عصرًا 3:00 بتوقيت القاهرة الموافق 4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يتم بث مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الملك الحصري لبطولة دوري الأبطال..

وتبث الشبكة القطرية مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4.



جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للاندية 2022 - صورة أرشيفية

- قناة السودان الأرضية الأولى

كما يتم بث المباراة بين الأهلي والهلال السوداني عبر القناة السودانية الأولى على التردد الأرضي داخل السودان

معلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.