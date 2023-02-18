مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يوتيوب في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يوتيوب

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يوتيوب في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني، اليوم السبت 18 فبراير 2023، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا CAF على استاد الهلال. استطاع "الأحمر" التونسي الفوز بأربعة أهداف في مجموع المباراتين.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يوتيوب

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة مسيرته الأفريقية بفوز مهم اليوم على التراب السوداني، وهو في حاجة ماسة لرفع حصيلة نقاطه حتى يتمكن من الوصول إلى صدارة مجموعة CAF دوري الأبطال.

تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، أمس الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسؤول الأمني، ومسؤولي الهلال والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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أسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال يوتيوب وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين اليوم وتأكيد موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

مباريات الأهلي بث مباشر اليوم مع أندية السودان

والتقى الأهلي مع الأندية السودانية 20 مرة قبل ذلك بجميع البطولات، وحسم الأهلي الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 3 لقاءات.

ووصل عدد الأندية السودانية التي واجهها الأهلي إلى فريقين فقط، وهم المريخ والهلال.

مواجهات الأهلى والهلال السوداني

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في 10 مباريات حيث نجح في تحقيق الانتصار 4 مرات، مقابل فوزين للهلال وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

وتقابل الأهلي والمريخ في 10 لقاءات قبل ذلك حيث حقق الأهلي الفوز في 7 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين وتلقى خسارة واحدة فقط.

أهداف الأهلي أمام الأندية السودانية

وسجل لاعبو المارد الأحمر 30 هدفًا في مرمى أندية السودان، في حين سجلت الفرق السودانية 15 هدفًا في شباك الأهلي.

مشوار الهلال السوداني بدوري الأبطال

وخاض الهلال السوداني 5 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي بواقع 4 مباريات في الأدوار التمهيدية ومباراة واحدة في دور المجموعات وهم كالتالي:

1- الهلال السوداني 1-2 سانت جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 64

2- الهلال السوداني 1-0 سانت جورج الإثيوبي إياب دور الـ 64

3- الهلال السوداني 1-1 يانج أفريكانز التنزانى ذهاب دور الـ 32

4- الهلال 1-0 يانج أفريكانز التنزاني إياب دور الـ 32

5- الهلال السوداني 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الأولى بدور المجموعات

مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلًّا من نادي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني،والقطن الكاميروني.

الأهلي يتخطى اتحاد المنستيري التونسي

وفاز الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري التونسي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي؛ حيث فاز في لقاء الذهاب بتونس بهدف نظيف ثم كرر فوزه في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة ليصعد إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.