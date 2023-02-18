يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة كورة لايف في دوري أبطال أفريقيا|كورة اون لاين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تريد جماهير كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث يفصلنا دقائق قليلة عن بدء مباراة الهلال ضد الأهلي المقامة ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم الخدمات وأخر أخبار الرياضية للمشجعين، سنقدم لكم فيما يلي ترددات 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري الأبطال، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع وطاقم تحكيم المباراة.

تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

نستعرض معكم عبر السطور التالية تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث ستنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الأهلي ضد الهلال على ملعب ستاد الهلال، وسينطلق البث المباشر للمباراة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 5:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، وفيما يلي نستعرض معكم تردد 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

تردد قناة الملاعب السودانية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ARENA SPORT

تردد قناة IRIB Varzich

التردد: 11678

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 30000

التردد:11881

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تردد قناة CBC Sport HD

تردد قناة Syria Sport

التردد: 11135

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11258

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة ETV الأثيوبية

تردد قناة Sudan Sports TV

التردد: 11512

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 3/4

الترميز: 24500

قمر صناعي: عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: رأسي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

 

وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون السوداني يحق له إذاعة مباراة الهلال ضد الأهلي بشكل مجاني للجماهير داخل السودان فقط، وفي مباراة الإياب في القاهرة سيحق لقناة تايم سبورت الأرضية إذاعة المباراة على الأرضي للجماهير داخل مصر فقط.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري الأبطال

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري الأبطال، تنقل قناة بين سبورت 4 مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا من خلال التردد التالي:

تردد بين سبورت 4

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مشفرة

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق بين كونكت سوف يتيح مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم من خلال الهواتف المحمولة، ويعتبر هذه التطبيق مشفر أيضًا مثل القنوات، أي يحتاج اشتراك مدفوع شهري أو سنوي ليتمكن الجماهير من مشاهدة مباريات التي تذيعها بين سبورت.

تشكيل مباراة الأهلي والهلال

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مباراة الأهلي والهلال المتوقع قبل مواجهة اليوم.

تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أحمد عبد القادر

الهجوم: بيرسي تاو

تشكيل الهلال ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

الدفاع: ايمورو ابراهيم - الطيب عبدالرازق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين بوجبا - ديفيد أباغنا - عبدول أجاجون

الهجوم: أنس سعيد - محمد عبدالرحمن - ليليبو مكابي

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجه اليوم

يحتل صن دوانز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الهلال والقطن، أما الأهلي يأتي في المركز الثاني دون أي نقاط، وفيما يلي تفاصيل ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الهلال اليوم.

الفريقالمبارياتفوزتعادلخسارةلهعليهالفرقالنقاط
1- صن داونز22004436
2- الأهلي00000000
3- الهلال100101-10
4- القطن100113-20
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