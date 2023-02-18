يلا شوت الاهلي دون تقطيع.. موعد مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة السبت 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة السبت 18-02-2023 في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة السبت 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا وبعد ساعات قليلة يبدأ المارد الأحمر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويهتم متابعي الفريق وجمهوره بمعرفة تردد القنوات التي تبث مباراة الأهلي والهلال السوداني، المعلقين، للاستمتاع بالمشاهدة وتشجيع ناديهم المفضل، من أجل استعادة اللقب الذي كان غائبًا عن خزائنه العام الماضي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال والمعلقين

ويلتقي الأهلي مع نظيره السوداني الهلال، غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والثانية بعد الظهر بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت الإمارات. دبي وأبو ظبي).

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والمعلقين، تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لمباريات دور المجموعات من البطولة، من بينها تلك المباراة التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثانية، التي تبث بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تردد قناة بي إن سبورتس

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي والهلال السوداني، ويمكن ضبط القناة، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013- 1205.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

- تردد قنوات بي إن سبورتس 1، 2، 3، على ميجا هيرتز: 11013- 11054- 12604.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني

يشار إلى أن مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تضم كل من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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