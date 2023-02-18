بث مباشر الاهلي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يوتيوب شاشة كاملة HD

البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني يوتيوب، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، حيث يجد عشاق القلعة الحمراء أنفسهم على موعد مع المتعة والإثارة والتشويق في مستهل مشوارهم فريقهم بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، وسيكون في انتظارهم مباراة مهمة وصعبة للغاية أمام المضيف فريق الهلال السوداني في عصر يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء على الأراضي السودانية.



مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني



كورة ستار مشاهدة الأهلي والهلال بث مباشر، الهلال لا يزال هو نفس الفريق الذي يظهر في كل موسم من المواسم الماضية بوجهين مختلفين تمامًا، الوجه الأول والذي يكون فيه قويًا للغاية ومتألق على كافة الأصعدة لا يظهر إلا في بطولة الدوري السوداني الممتاز أي في الجانب المحلي فقط لا غير، ولكن الوجه الثاني الكارثي والمخيب للآمال يظهر دائمًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا والفارق دون أدنى شك بسبب المستويات ما بين أندية السودان والأندية الأفريقية.





تقام مباراة الأهلي والهلال بث مباشر في عصر يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 على أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء على الأراضي السودانية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:



الثالثة عصرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا



تنقل مباراة الأهلي والهلال بث مباشر عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS HD الرابعة المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.



كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والهلال اليوم ويلعب الأهلي والهلال، في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-23، ومعهم صن داونز بالإضافة إلى القطن الكاميروني. وتأجلت أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات أمام القطن، بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية، والذي حصل فيه على المركز الرابع. ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، لبداية مشواره نحو اللقب الغالي، الذي خسره في النسخة الماضية أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية، كما يهدف لمصالحة جماهيره بعد آخر خسارتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، ثم فلامنجو.



اخر أخبار الأهلي قبل مواجهة الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا



تابع لايف الأهلي والهلال، الأهلي يستعد لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى كافة المسابقات، وذلك على النحو التالي:



أسوان / الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي / صن داونز الجنوب أفريقي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي / القطن الكاميروني، دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز / الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد السكندري / الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

اخر أخبار الهلال قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا



مشاهدة مباشر الأهلي والهلال، الهلال من جانبه يستعد أيضًا لخوض أربع مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أمام كلًا من مضيفه فريق القطن الكاميروني في المباراة الأولى، ثم ضيفه فريق القطن مجددًا في المباراة الثانية، ومن ثم ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة الثالثة، وأخيرًا مضيفه فريق الأهلي مرة أخرى في المباراة الرابعة.



تابع لايف لعبة الأهلي ضد الهلال بث مباشر، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال السوداني ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام الهلال، في مباراة قوية تجمع بين الأهلي المصري والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23.ويلعب الأهلي والهلال، في المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-23، ومعهم صن داونز بالإضافة إلى القطن الكاميروني.



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