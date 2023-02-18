مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا

نتابع اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا، يمكنكم الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا قناة بي ان سبورت beIN Sports 4 HD دون تقطيع، اليوم، يلتقي نادي الأهلي المصري مع نادي الهلال السوداني للمرة الحادية عشرة، بعد أن التقيا سابقا 10 مرات، جميعها في دوري أبطال إفريقيا. مرة، وفاز نادي الهلال مرتين على النادي الأهلي المصري، على النحو التالي:

وتعادل الأهلي مع الهلال عام 1987 في مباراة الذهاب في السودان، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة.

وفاز الهلال بمباراة الذهاب عام 2004 في القاهرة بهدف دون رد، فيما تعادل الفريقان في مباراة الإياب بالسودان.

في عام 2007، فاز الأهلي في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، بينما فاز الهلال في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد في السودان.

وفاز الأهلي بمباراة الذهاب 2020 في القاهرة بهدفين لواحد، فيما تعادل الفريقان بهدف كل منهما في مباراة الإياب بالسودان.

وتعادل الأهلي عام 2021 في ذهاب السودان بهدف لكلا الفريقين، فيما فاز الأهلي بهدف دون رد، في مباراة الإياب بالقاهرة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الهلال السوداني، بالإضافة إلى نادي القطن الكاميروني.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يحتل نادي صن داونز قمة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط بعد لعب مباراتين، بعد فوزه على الهلال السوداني وأيضًا القطن.

ولعب نادي الهلال السوداني مباراة وحيدة خسرها أمام صن داونز، وكذلك القطن الكاميروني خسر أيضًا أمام صن داونز.

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يلا شوت الاهلي ضد الهلال

ويلعب النادي الأهلي المصري أولي مبارياته اليوم في دوري ابطال افريقيا أمام الهلال السوداني.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023- دور المجموعات

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مباراة الأهلي القادمة ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 25 فبراير 2023، الساعة 9 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام

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مشاهدة ماتش الاهلي والهلال السوداني بث مباشر الآن

مباراة الأهلي ضد القطن، الجمعة 3 مارس 2023، الساعة 6 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام.

مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 10 مارس 2023، الساعة 3 عصرًا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي ضد الأهلي، الجمعة 17 مارس 2023، الساعة 4 مساءًا، ملعب رومدي أدجيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال، السبت 1 أبريل 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.

حكم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

هو الحكم الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه مساعد أول حكم حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، والحكم الرابع باباكار سار.