يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا قناة بي ان سبورت BeIN Sports 4 HD دون تقطيع

وتعادل الأهلي مع الهلال عام 1987 في مباراة الذهاب في السودان، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة.

وفاز الهلال عام 2004 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد، بينما تعادلا الفريقان في مباراة العودة في السودان.

وفاز الأهلي عام 2007 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، بينما فاز الهلال في مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد في السودان.

وفاز الأهلي عام 2020 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما مباراة العودة في السودان.

تعادل الأهلي عام 2021 في مباراة الذهاب السودان بهدف لكلا الفريقين، بينما تعادل فاز الأهلي بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الهلال السوداني، بالإضافة إلى نادي القطن الكاميروني.

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ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يحتل نادي صن داونز قمة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط بعد لعب مباراتين، بعد فوزه على الهلال السوداني وأيضًا القطن.

ولعب نادي الهلال السوداني مباراة وحيدة خسرها أمام صن داونز، وكذلك القطن الكاميروني خسر أيضًا أمام صن داونز.

ويلعب النادي الأهلي المصري أولي مبارياته اليوم في دوري ابطال افريقيا أمام الهلال السوداني.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023- دور المجموعات

مباراة الأهلي القادمة ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 25 فبراير 2023، الساعة 9 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام

مباراة الأهلي ضد القطن، الجمعة 3 مارس 2023، الساعة 6 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام.

مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 10 مارس 2023، الساعة 3 عصرًا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي ضد الأهلي، الجمعة 17 مارس 2023، الساعة 4 مساءًا، ملعب رومدي أدجيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال، السبت 1 أبريل 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.

حكم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

هو الحكم الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه مساعد أول حكم حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، والحكم الرابع باباكار سار.