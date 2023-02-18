ads

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا قناة بي ان سبورت BeIN Sports 4 HD دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وتعادل الأهلي مع الهلال عام 1987 في مباراة الذهاب في السودان، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة.

وفاز الهلال عام 2004 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد، بينما تعادلا الفريقان في مباراة العودة في السودان.

 

وفاز الأهلي عام 2007 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، بينما فاز الهلال في مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد في السودان.

وفاز الأهلي عام 2020 في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما مباراة العودة في السودان.

تعادل الأهلي عام 2021 في مباراة الذهاب السودان بهدف لكلا الفريقين، بينما تعادل فاز الأهلي بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الهلال السوداني، بالإضافة إلى نادي القطن الكاميروني.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يحتل نادي صن داونز قمة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط بعد لعب مباراتين، بعد فوزه على الهلال السوداني وأيضًا القطن.

ولعب نادي الهلال السوداني مباراة وحيدة خسرها أمام صن داونز، وكذلك القطن الكاميروني خسر أيضًا أمام صن داونز.

ويلعب النادي الأهلي المصري أولي مبارياته اليوم في دوري ابطال افريقيا أمام الهلال السوداني.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023- دور المجموعات

مباراة الأهلي القادمة ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 25 فبراير 2023، الساعة 9 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام

مباراة الأهلي ضد القطن، الجمعة 3 مارس 2023، الساعة 6 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام.

مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز، الجمعة 10 مارس 2023، الساعة 3 عصرًا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي ضد الأهلي، الجمعة 17 مارس 2023، الساعة 4 مساءًا، ملعب رومدي أدجيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال، السبت 1 أبريل 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.

حكم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

هو الحكم الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه مساعد أول حكم حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، والحكم الرابع باباكار سار.

الأهلي الاهلي أمام الهلال السوداني الاهلي ضد الهلال السوداني الاهلي ضد الهلال السوداني مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي والهلال السوداني الأهلي والهلال السوداني بث مباشر الاهلي والهلال السوداني مباشر اهداف مباراة الاهلي والهلال السوداني الهلال السوداني بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والهلال السوداني بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني تشكيل مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني ماتش الاهلي والهلال السوداني مباراة الأهلي والهلال السوداني مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والهلال السوداني مواجهات الاهلي والهلال السوداني موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly مباشر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي مباشر beIN Sport

يلا شووت.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي المصري والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دوري ابطال افريقيا

Youtube.. يلا شوت تويتر مباراة الأهلي المصري اليوم بث مباشر | الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شووت

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف || يلا كورة بث مباشر ماتش الأهلي اليوم "هدف الأهلي الأول"