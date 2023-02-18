مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب، يلتقي فريق الأهلي المصري مع الهلال على ملعب الهلال اليوم السبت 18 فبراير 2023، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. سيبدأ الشياطين الحمر مشوارهم في دوري أبطال أوروبا بعد فشلهم في الاحتفاظ باللقب في الموسم السابق. ستُلعب هذه المباراة خلف أبواب مغلقة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدأ الهلال مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة 1-0 أمام ماميلودي صنداونز، رغم أن المنتخب الجنوب أفريقي تفوق عليهم تمامًا، لكنهم حظوا بلحظاتهم في المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت يوتيوب

وصل الوصيف مرتين إلى المراكز الستة عشر الأولى في المواسم الثلاثة السابقة. الهلال هو حصان أسود في المجموعة الثانية بسبب مدربه المخضرم فلورنتينو إيبينج، معتبرًا أنه مختلف قليلًا عن الموسم الماضي بسبب التعاقدات التسعة التي قاموا بها والتغيير في القيادة الفنية مع المدرب الكونغولي الذي فاز بلقب الكأس. اتحاد نهضة البركان العام الماضي.

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الأهلي هو أنجح فريق في تاريخ البطولة حيث فاز بها عشر مرات، وبعد فوزهم باللقب مرة تلو الأخرى، فشلوا في محاولتهم الثالثة عندما خسروا أمام الوداد البيضاوي في النهائي، يلعب المنتخب المصري ذو الوزن الثقيل بعض كرة القدم الرائعة منذ بداية الموسم ولم يهزم في الدوري، الأهلي يترأس هنا بعد الهزيمة أمام فلامينجو في كأس العالم للأندية تم تصنيف الشياطين الحمر كأفضل فريق في إفريقيا ونحن واثقون من قدرتهم على بلوغ النهائي مرة أخرى هذا الموسم.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني

البطولة: دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4.

الملعب: 444.

المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:

4:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:0 مساءًا بتوقيت مصر.

4:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:0 مساءًا بتوقيت العراق.

3:0 مساءًا بتوقيت السودان.

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول – حمدي فتحي – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد عبدالقادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو.