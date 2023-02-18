كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي مباشر beIN Sport

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 18 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أم درمان» في السودان.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يواجه نادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره الهلال السوداني الذي يقوده فنيا المدرب فلورينت إيبنجي، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، في ثاني محطات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يمني الأهلي النفس بحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، خاصة أنها المباراة الأولى له عقب تأجيل اللقاء الأول أمام القطن الكاميروني، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة التي أقيمت في المغرب.

ونجح الأهلي في إنهاء بطولة كأس العالم للأندية بالمركز الرابع بعد خسارة كبيرة أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما في الجانب الآخر، فقد خسر نادي الهلال السوداني خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الأولى.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 18 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أم درمان» في السودان.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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