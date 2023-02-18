بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف || يلا كورة بث مباشر ماتش الأهلي اليوم "هدف الأهلي الأول"

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف في مباريات اليوم السبت 2-18-2023، ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يبدأ وصيف البطولة، الأهلي المصري، مشواره من الدور الثاني في المجموعة الثانية، عندما يزور الهلال السوداني على ملعب بلو جويل بأم درمان.

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال كورة لايف

تنطلق مواجهة الأهلي والهلال في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، ويذاع البث المباشر للقاء على قناة BN Sport HD 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي (عصام الشوالي).

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني، دون حضور علني، بسبب عجز ملعب الجوهرة الزرقاء، معقل فريق الهلال، عن استقباله. المشجعين خلال المرحلة الحالية.

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 يلا كورة بث مباشر ماتش الأهلي اليوم 

وخسر الهلال السوداني في الدور الأول من منافسات دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، لذا فإن المواجهة لن تكون سهلة على الأهلي المصري الذي يخوض تلك المباراة بهدف واحد.، وهو الفوز بالنقاط الثلاث أيضًا.

الهلال – الاهلي

دوري أبطال إفريقيا – المجموعة B – الجولة 2

ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان

الحكم الموريتاني (دحان بايدا)

الساعة 13:00 GMT

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول – حمدي فتحي – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد عبدالقادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة الهلال ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

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ويتواصل الصراع بين الهلال والأهلي للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات، مع تواجدهما في نفس المجموعة التي تضم صن داونز والقطن الكاميروني.

وكان الأهلي قد أرجأ مباراته في دوري الأبطال في الجولة الأولى، والتي كانت ضد القطن الكاميروني، بسبب مشاركة المنتخب المصري في مونديال الأندية، والتي احتل فيها المركز الرابع.

يبدأ الأحمر بطولته بمواجهة صعبة للفريق، حيث أنه بعيد عن أرضه، لكن كتيبة كوهلر أعدت لهذه المباراة بقوة وبتركيز كامل، على أمل انتزاع أول نقاط كاملة من أجل مواصلة المنافسة بقوة للتأهل. للجولة القادمة، فهي المرشح الأول للقب.

من ناحية أخرى، لم يظهر الهلال السوداني بشكل جيد في بداية مشواره، حيث سقط في فخ الخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد، ليبقى في المركز الثالث في المجموعة الثانية دون أي رصيد. 

ويتطلع الفريق السوداني اليوم لمحاولة تعديل المسار والعودة من جديد للطريق الصحيح، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي والحذر الشديد من الخصم لنيل مراده.

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