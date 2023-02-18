يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم - يلا شوت Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه فريق الاهلى نظيره فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم السبت في ملعب أم درمان، وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".
 


وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.
 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني 


موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى
يستعد فريق الاهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم السبت (بتوقيت القاهرة) بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
صافرة موريتانية لمباراة الأهلى والهلال السودانى 
وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى
تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الاهلى المقبلة 
السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصرًا في أم درمان بدوري الابطال 
الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الاهلى..2.45 ظهرًا في أسوان بالدوري المصري
السبت 25 فبراير..الاهلى & صن دوانز..9 مساءًا في القاهرة بدوري الابطال 
الخميس 28 فبراير..الاهلى & الداخلية..7 مساءًا بالدوري المصري
الثلاثاء 4 مارس.. الأهلي & القطن الكاميرونى..6 مساءًا بالقاهرة بدوري الابطال 
الثلاثاء 7 مارس.. الأهلي & المقاولون العرب..5 مساءًا بالدوري المصري
السبت 11 مارس..صن داونز & الأهلي..3 عصرًا في جنوب افريقيا بدوري الابطال

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