قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني الآن على نايل سات.. تعرف عليها

مباراة الأهلي والهلال السوداني، يبحث عشاق المارد الأحمر في مصر والعالم العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق المقرر لها عصر اليوم السبت، أمام الهلال السوداني والتي تقام على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني اليوم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتحديدا بالمجموعة الثانية التي يتصدرها فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد فوزين متاليين على القطن الكاميروني ومنافس الأهلي في مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني وملعب اللقاء

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بثاني جولات دور المجموعات بالمجموعة الثانية في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة في المملكة العربية السعودية الخامسة بالإمارات، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط عن نقل مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر فضايتها مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023

التردد: 12379

الاستقطاب H: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني

وأعلنت القناة السودانية المفتوحة عن نقل مباراة اليوم بين الأهلي والهلال السوداني على التردد الأرضي على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

وكشفت قناة بي إن سبورتس القطرية عن معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق عصر اليوم، وهو التونسي عصام الشوالي، الذي يلقى قبولا كبيرا لدى الجماهير العربية والمصرية بالتحديد.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

ومن المتوقع أن يخوض كولر مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع معلول وعبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني، وبالوسط حمدي فتحي أليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وفي الخط الهجومي اللاعب طاهر محمد طاهر، إلى جانب حسين الشحات والمحترف الجنوب إفريقي بيرسي تاو.