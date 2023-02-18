مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم 18-2-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت Al Hilal Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي المصري مع نظيرة فريق الهلال السوداني علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي الهلال وهو ملعب الهلال الساعة الثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى مركز متقدم في جدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الهلال والأهلي علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعة الثانية مساءاُ بتوقيت الرباط الساعه الثالثة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الرابعة مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة علي يلا شوت.

فريق الهلال السوداني هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مباريات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي الأهلي المصري، الهلال لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الأولي من منافسات دوري الأبطال مع نظيرة فريق صن داونز يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز صن داونز هدف وحيد مقابل لا شئ، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولي من منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك برصيد خالي من النقاط وذلك لعدم تمكنة من تحقيق الأنتصار في مباراة الجولة الاولي أمام صن داونز، واليوم يدخل نادي الهلال هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الأنتصار الأول له في البطولة امام نادي الأهلي لمحاولة الوصول إلى مركز متقدم في مجموعتة وتعويض خسارتة في الجولة الأولي.

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مباراة الهلال والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع الثاني من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة نادي الهلال السوداني، فريق الأهلي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانيو دوري الأبطال الأفريقية برصيد خالي من النقاط وذلك لعدم تمكنة من خوض مباراة الجولة الاولي والمؤجلة أمام نظيرة القطن والتي ستلعب يوم السبت الموافق 4/3 بسبب التحاقة بمباريات كأس العالم للأندية، وفي اخر مباراه لعبها نادي الأهلي كانت مع نظيرة فريق فلامينغو يوم السبت الماضي في اطار مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة مونديال كأس العالم للأندية وانتهت المباراة بفوز فلامينغو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي الهلال السوداني في مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا واكتساب الثلاث نقاط ومحاولة الوصول إلى مركز متقدم منذ أول مباراة له في البطولة.

بطاقة مباراة الهلال السوداني والأهلي

البطولةدوري أبطال إفريقيا
موعد المباراة18-02-2023
توقيت المباراة15:00 بتوقيت Africa/Cairo
القناة الناقلهbeIN 4HD
معلق المباراةعصام الشوالي
نتيجة المباراةالهلال السوداني 0-0 الأهلي
الجولةدور المجموعات ( الجولة الثانية )
الملعبملعب الهلال
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