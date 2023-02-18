مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال Al Ahly vs Al Hilal بث مباشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا يحل فريق الكرة بالنادى الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، الموافق 18-2-2023.

وتعد هذه المباراة هى اللقاء رقم 11 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث حقق الأهلي الفوز فى 4 مباريات، وخسر فى مباراتين، وتعادل فى اربع مواجهات، حيث جميع اللقاءات كانت فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال نهائى إفريقيا 1987 التعادل السلبى فى الخرطوم، وفوز الأهلي بهدفين نظيفين فى القاهرة.

دور الـ 32 عام 2004، فاز الهلال السوداني في القاهرة بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي لقاء الإياب في السودان.

دور المجموعات عام 2007، فاز الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين في القاهرة، بينما فاز الهلال بثلاثية دون رد في لقاء الإياب بالسوادن.

دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة، بهدفين لهدف، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في أم درمان.

دور المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان سلبيا في لقاء الإياب بأم درمان، بينما فاز الأهلي بهدف دون مقابل في لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا 2023.

ويقع النادي الأهلي المصري مع كل من القطن الكاميروني والهلال السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ولم يلعب النادي الأهلي مباراة الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني نظرا لانشغاله ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وتنطلق المباراة غدا السبت 18 فبراير 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

تعتبر مباراة الأهلي والهلال السوداني واحدة من المباريات الهامة للنادي الأهلي لأنها تأتي بعد هزيمتين كبيرتين على النادي الأهلي، الأولى أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والثانية امام فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي فور.

وسيقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.