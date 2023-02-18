ماتش الأهلي مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني كورة لايف بث مباشر| يلا شوت beIN

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقابل الأهلي بفريق الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت ومن المتوقع أن تكون مباراة حماسية يستضيفها ملعب الهلال بولاية أم درمان.

أما فريق الأهلي قد واجه في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا فريق الاتحاد المنستيري التونسي واستطاع "الأحمر" أن يحقق الفوز برباعية نظيفة في مجموع لقائي الذهاب والإياب، أما مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات قد أُجلت بسبب إنشغال "الأحمر" بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

والهلال خسر في المباراة الماضية خارج أرضه من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف سجله جاسيوس مايلولا في الدقيقة 25.

معلق مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا التونسي عصام الشوالي 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4، حيث أن مجموعة قنوات beIN Sports، هي الناقل الحصري في القارة الأفريقية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة  beIN Sports

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

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ملعب مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال 

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت 18 فبراير 2023.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الجزائر.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهيرًا بتوقيت المغرب.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السودان.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الأردن.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت قطر.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الكويت.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت عمان.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - (محمود متولي أو ياسر إبراهيم) - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - (محمد مجدي أفشة أو مروان عطية).

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - (حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر) - محمد شريف.

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