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الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة عالمية لشراء أقماح

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، على أن يكون السداد عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

و ‬واشارت، الهيئة إلى أن الشحن خلال الفترة من أول أبريل نيسان و15 من الشهر نفسه من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.
              
وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في مظروفين في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير شباط  2023 مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي طبقا للموضح بكراسة الشروط.

القمح مناقصة لشراء القمح هيئة السلع التموينية

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