دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. اللهم عافني في روحي وفي جسدي
دعاء ليلة الإسراء والمعراج، من أكثر العبارات بحثا على محركات جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأدعية المستحب ترديدها وقولها في يوم الإسراء والمعراج، ويحظى هذا الدعاء باهتمام عدد كبير من المسلمين في جميع بقاع الأرض، وإليكم التفاصيل:
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
وعن دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول:
«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
- اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
- اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.
- اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي.
- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.
- اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.
- اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.
- اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء.