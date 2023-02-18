دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. اللهم عافني في روحي وفي جسدي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج، من أكثر العبارات بحثا على محركات جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأدعية المستحب ترديدها وقولها في يوم الإسراء والمعراج، ويحظى هذا الدعاء باهتمام عدد كبير من المسلمين في جميع بقاع الأرض، وإليكم التفاصيل:

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

وعن دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول:

«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج