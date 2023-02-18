يلا شووت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام بث مباشر يلا شوت اليوم 18-02-2023 في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل مانشستر سيتي، ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف أرسنال، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي لاقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البريميرليج حيث يتفوق على أرسنال بفارق الأهداف.

في المقابل يأمل نوتنجهام فورست في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست انتهت بفوز السيتيزن 6-0، والتي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

موعد مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

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