مشاهدة مباراة MAN CITY اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة MAN CITY اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة MAN CITY اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يحل فريق مانشستر سيتي الليلة ضيفًا ثقيلًا على نظيرة نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي لمحاولة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي وذلك بعدما فاز على أرسنال المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يرغب نوتنجهام في العودة لسلسة الانتصارات بعد الخسارة الاخيرة أمام فولهام بهدفين دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

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القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستذاع مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري

يتواجد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة خلال 23 مباراة تمكن الفوز في 16

مباراة وتعادل 3 لقاءات وهزم في 4 مواجهات، سجل 59 هدف واستقبلت شباكه 23 هدف.

ترتيب نوتنجهام في الدوري

بينما يتواجد نوتنجهام في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة خلال 22 مباراة، فاز نوتنجهام في 6 مباريات

وتعادل في مثلهما بينما خسر في 10 مباريات، سجل 17 هدف واستقبل 37.

 

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