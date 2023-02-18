يلا شوت مباراة مان سيتي اليوم : بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست لايف اليوم في الدوري الانجليزي، يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست، يوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل "السماوي" المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مناصفة مع أرسنال الذي يمتلك مباراة مؤجلة، برصيد 51 نقطة من 16 فوزا و3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، يتواجد "السوبر ريدز" في المركز 14 برصيد 24 نقطة، على بعد 9 نقاط من ساوثهامبتون متذيل الترتيب.

ووفقا لمصادر إعلامية إنجليزية، فإن النجم الجزائري رياض محرز سيظهر أساسيا خلال المباراة المرتقبة لفريقه أمام نوتنجهام فورست.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

وسبق لقائد "محاربي الصحراء" أن شارك في 18 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي أسهم خلالها بـ9 أهداف بين صناعة وتسجيل.

وشارك "حروز" أساسيا في آخر 6 مباريات خاضها مانشستر سيتي ضمن المسابقة المحلية الأبرز في إنجلترا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

واستعاد محرز أفضل مستوياته البدنية والفنية خلال النصف الثاني من الموسم الحالي بعد أن ظل حبيسا لدكة البدلاء في معظم مباريات الفريق في البدايات.

ووفقا لموقع "سبورتس مول" الإنجليزي، فإن مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست سيخوضان موقعة "سيتي جراوند" على النحو التالي:

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيميريك لابورت، بيرناردو سيلفا، ريكو لويس

خط الوسط: كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان، رودري

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لنوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي