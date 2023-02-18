يوتيوب.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام اليوم مباشر دون تقطيع | مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم bein sport بث مباشر

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نادي نوتنجهام فورست في المباراة المنتظر في اطار منافسات مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز 2022 – 2023. في المباراة التي ستقام اليوم على ملعب سيتي غراوند معقل نوتينغهام.

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

يتطلع مانشستر سيتي، بقيادة المدرب المخضرم بيب جوارديولا، إلى جمع نقاط المباراة كاملة وتجنب أي مفاجآت مع فريق نوتنجهام فورست العنيد بقيادة أوناي إيمري.

ترتيب مان سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي

يتنافس كل من مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة ونوتنجهام فورست في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة. وسيتنافس الفريقان في مباراة الدوري الإنجليزي اليوم السبت، وينتظر جماهير الناديين بفارغ الصبر المباراة المثيرة. يحتل أرسنال حاليًا المركز الأول برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن السيتي الوصيف، وستكون نتيجة هذه المباراة لها تأثير كبير على ترتيب الدوري.

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تشكيل مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم

ويدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزن بالتشكيل الآتي في مواجهة اليوم ضد نوتنجهام فورست في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2022-2023.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر – روبن دياس – إيميرك لابورتي.

الوسط: رودري – إيلكاي غوندوغان.

الوسط الهجومي: كيفين دي بروين – برناردو سيلفا – جاك غريليش – رياض محرز.

الهجوم: هالاند.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم

وستبدأ مباراة مان سيتي ضد نوتنجهام فورست اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة. 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم المباراة بالتعليق العربي للمعلق جفيظ دراجي عبر قنوات BeIN SPORTS الناقل لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.