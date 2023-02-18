بث مباشر مان سيتي اليوم: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست اليوم بث مباشر يلا شوت

يتطلع العديد من مشجعي مانشستر سيتي اليوم لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم على الهواء مباشرة. بعد جمع 11 نقطة خلال سلسلة رائعة من خمس مباريات متتالية دون هزيمة، عانى نوتنغهام فورست أول هزيمة له في دوري الدرجة الأولى في عام 2023 على يد ملاحق فولهام الأوروبي، الذي حقق الفوز 2-0 على ملعب كرافن كوتيدج نهاية الأسبوع الماضي.

ضربات على جانبي الشوط الأول من ويليان ومانور سولومون أدانت فريق Tricky Trees بخسارتهم العاشرة في الدوري هذا الموسم، لكنهم ما زالوا يحتفظون بفارق ست نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 18، الذي سيواجهونه في غضون أسبوعين فقط.

وسيرحب فريق ستيف كوبر بالعودة إلى City Ground حيث حصلوا على 75 ٪ من نقاطهم في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم، حيث فازوا بخمس نقاط وتعادلوا في ثلاث مباريات في 11 مباراة على أرضهم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست اليوم بث مباشر

كانت الهزيمة 3-2 أمام فولهام في 16 سبتمبر بمثابة آخر مرة خسر فيها فورست في الدوري على أرضه، ومنذ ذلك الحين، خاضوا سبع مباريات دون هزيمة أمام مشجعيهم على أرضهم، وحصلوا على نقاط ضد أمثال مانشستر يونايتد. ليفربول وتشيلسي في هذه العملية.

يواجه فورست الآن مهمة شاقة تتمثل في محاولة إيقاف مان سيتي في مساراته، لكن قد يكون ذلك صعبًا حيث خسر آخر سبع مباريات أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 29-3.

خسر نوتنغهام فورست لاعبي الوسط سكوت ماكينا وويلي بولي في الدقائق السبع الأولى من الهزيمة أمام فولهام بعد إصابة أوتار الركبة.

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بث مباشر مباراة مان سيتي ونوتنغهام فورست اليوم مباشرة

انضم المدافعون إلى غرفة معالجة مكتظة بما في ذلك دين هندرسون وموسى نياكاتي وتايو أووني وجوليان بيانكون. عمر ريتشاردز وشيخو كوياتي.

غاب جيسي لينجارد عن آخر ثلاث مباريات بسبب مشكلة في الركبة ولا يزال متشككًا في نهاية هذا الأسبوع، في حين أن رايان ييتس، الذي لم يشارك في آخر أربع مباريات بسبب المرض، قد يكون في وضع يسمح له بالعودة ضد مانشستر سيتي.

في غياب ماكينا وبولي، من المقرر أن يخوض فيليبي أول ظهور له في يناير في مركز قلب الدفاع إلى جانب القائد جو وورال، في حين قد يكون هناك أيضًا أول بداية لجونجو شيلفي في خط الوسط بعد الإعجاب كبديل ضد فولهام.